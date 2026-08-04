L’Ajax a rejeté fermement la première offre du Paris Saint-Germain pour Mika Godts, selon De Telegraaf. Le champion de France a proposé 40 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, mais l’Ajax estime cela largement insuffisant.

Lundi, le PSG a envoyé son offre par mail à Jordi Cruijff, qui n’a pas du tout été impressionné. De Telegraaf avait déjà indiqué plus tôt que l’Ajax réclamait au minimum 60 millions d’euros pour l’attaquant.

Selon le club amstellodamois, l’écart est encore bien trop important à ce stade. Cruijff n’a même pas formulé de contre-offre, rejetant l’offre de manière catégorique. Pour l’instant, l’Ajax refuse de négocier pour Godts.

Le PSG devra se pencher cette semaine sur une nouvelle offre. En France, on estime que Godts ne vaut pas plus qu’Agnes Akliouche, pour lequel 50 millions d’euros ont été payés la semaine dernière.

Godts a lui-même déjà trouvé un accord personnel avec le PSG. Un contrat jusqu’à la mi-2031 attend l’attaquant belge.