L'Ajax recrute un jeune talent espagnol et lui propose un contrat pluriannuel

L'Ajax a trouvé un accord avec l'Atlético de Madrid pour le transfert de Jano Monserrate, a officialisé le club amstellodamois ce mardi. Le jeune milieu de terrain de vingt ans s'est engagé à la Johan Cruijff ArenA jusqu'en juin 2030. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Il intègre immédiatement l’équipe U23 ajacide. Ce milieu offensif, passé par l’équipe d’Espagne U19, était attendu depuis plusieurs jours.

Le jeune talent, formé au centre de l’Atlético, a fait ses débuts en équipe première en janvier dernier, sous les yeux de Diego Simeone, qui lui a accordé du temps de jeu contre Levante.

« Je suis ravi de devenir joueur de l’Ajax », déclare Monserrate dans un entretien avec Ajax TV. « C’était un rêve depuis longtemps. C’est un club historique, dont mes parents m’ont beaucoup parlé. »

« Ils évoquaient sans cesse Johan Cruijff, une légende du football. L’Ajax m’attire par son style de jeu et la chance qu’il accorde aux jeunes talents. J’ai donc la conviction d’avoir fait le bon choix », explique la nouvelle recrue estivale, visiblement comblé.

La piste Monserrate serait le fruit du travail du directeur technique Jordi Cruijff, qui s’appuie sur un réseau solide en Espagne, pays où il a grandi et travaillé pendant de nombreuses années.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Monserrate devient la troisième recrue estivale de Cruijff, après Fouad Zahouani et Caio Henrique.