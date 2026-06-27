L'Ajax a proposé à Nafairon Landvreugd son premier contrat professionnel. Le jeune attaquant a paraphé un engagement qui le lie au club jusqu'en juin 2029, a officialisé le club via ses canaux officiels.

L’année dernière, Landvreugd semblait sur le point de quitter l’Ajax, Feyenoord, le PSV et l’AZ ayant manifesté leur intérêt pour l’ailier, mais il avait alors choisi de prolonger son séjour à Amsterdam.

Il a fêté ses dix-huit ans il y a trois semaines et a apposé sa signature sous ce premier contrat professionnel à Amsterdam. Le directeur sportif Marijn Beuker se félicite de cette prolongation.

« Nafairon est le genre de joueur pour lequel on vient au stade. C’est un attaquant rapide, doté d’une grande créativité et d’un sens du spectacle dans son jeu. Il est capable d’éliminer un adversaire et de marquer des buts ou de délivrer des passes décisives. »

« Nous espérons qu’il pourra poursuivre sa belle progression vers le football professionnel. En tout cas, nous sommes convaincus que Nafairon a un bel avenir devant lui sous le maillot de l’Ajax », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

Landvreugd est le neveu de Givairo Read, arrière droit de Feyenoord.

« Mon neveu évolue à l’Ajax, il s’appelle Nafairon Landvreugd. C’est un joueur exceptionnel », déclarait l’arrière droit de Feyenoord lors d’une émission Matchday l’an dernier. « En un contre un, il est hors du commun. Je suis très fier de lui : il n’hésite pas à affronter quatre adversaires à la fois. »

Read, manifestement impressionné, ajoutait : « Je le vois souvent. On parle beaucoup football et je constate qu’il a vraiment quelque chose de spécial. Ce qu’il fait avec le ballon à son âge est rare. »