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Bart DHanis
Traduit par

« L’Ajax réclame cette somme astronomique au Barça pour Youri Baas »

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L’Ajax n’a pas l’intention de laisser partir Youri Baas cet hiver, rapporte DIARIO SPORT. Selon le quotidien espagnol, le club d’Amsterdam réclame plus de 30 millions d’euros pour le défenseur central.

Il y a quelques semaines, SPORT révélait que le Barça s’intéressait à Baas dans sa recherche d’un nouveau défenseur central.

Le club apprécie ses qualités balle au pied et juge également son sens du placement très bon. Barcelone voit aussi comme un grand atout sa capacité à jouer arrière gauche.

L’Ajax n’a toutefois pas l’intention de le vendre. Selon SPORT, le club réclame « le double de sa valeur marchande », estimée à 16 millions d’euros par Transfermarkt.

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À l’issue du match de Ligue Conférence contre le FC Midtjylland, Baas s’est exprimé sur l’intérêt supposé de Barcelone. « Je ne sais pas d’où vient cette rumeur, mais c’est agréable, bien sûr. »

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22 nov. 2026

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Lors des derniers matches de l’Ajax, contre Midtjylland (victoire 1-6) et le FC Twente (2-2), Baas a évolué au poste de milieu défensif en raison de la blessure à l’aine de Sofyan Amrabat.

Ce gaucher a été recruté par l’Ajax en 2018 au centre de formation d’Excelsior. Il y a trois saisons, il a joué en prêt au NEC.