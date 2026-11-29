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La composition de l’Ajax pour le classique néerlandais face à Feyenoord est connue. Míchel Sánchez procède à plusieurs changements après le match de Ligue Conférence contre le FC Thun (4-0). La rencontre débutera dimanche à 14 h 30 à De Kuip et sera diffusée en direct sur ESPN 1.

Jeudi soir, Míchel avait décidé de laisser plusieurs cadres au repos en vue du classique néerlandais. L’entraîneur espagnol avait effectué neuf changements par rapport au match d’Eredivisie contre l’ADO La Haye, mais son équipe s’était malgré tout facilement imposée face aux Suisses.

La principale absence du côté de l’Ajax est celle de Marc Ter Stegen. Le gardien allemand, habituellement fiable, n’est pas en état de jouer et est resté à Amsterdam. Maarten Paes le remplace dans les buts.

Thilo Kehrer, Dies Janse et Daley Blind cèdent leur place à Lucas Rosa, Aaron Bouwman et Youri Baas. Owen Wijndal est le seul défenseur à conserver sa place de titulaire. Un duel intéressant l’attend sur le flanc gauche face à Anis Hadj Moussa.

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Au milieu de terrain, Míchel procède également à plusieurs changements. Sofyan Amrabat, chargé de l’équilibre de l’équipe, prend place sur le banc, tandis qu’Yves Bissouma débute. Le Malien n’était pas qualifié pour jouer jeudi soir et se présente donc reposé au coup d’envoi à Rotterdam.

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Julian Brandt, qui a fait jeudi son retour de blessure contre le FC Thun, complète le milieu de terrain aux côtés du capitaine Davy Klaassen.

L’attaque de l’Ajax est entièrement remaniée. Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo et Abdellah Ouazane quittent tous le onze de départ, tandis que Tolu Arokodare et Oscar Gloukh retrouvent une place de titulaire.

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Sur le flanc droit, Steven Berghuis est titularisé. Míchel mise sur l’ailier droit expérimenté, auteur d’un superbe but jeudi. Il lui accorde sa préférence malgré le doublé inscrit par Rayane Bounida contre le FC Thun.

L’Ajax aborde cette confrontation avec Feyenoord à la deuxième place d’Eredivisie, tandis que son adversaire occupe le cinquième rang. Allard Lindhout arbitrera la rencontre à De Kuip, avec Jeroen Manschot à l’assistance vidéo.

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Composition de l’Ajax : Paes ; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal ; Bissouma, Brandt, Klaassen ; Berghuis, Tolu, Gloukh.