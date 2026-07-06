« L'Ajax peut encore espérer recruter Dani Ceballos après un message énigmatique »

Dani Ceballos perdrait patience avec le Real Betis. Le milieu de terrain de 29 ans souhaite vivement poursuivre sa carrière à Séville, mais n'est toujours pas parvenu à trouver un accord avec les Verdiblancos.

Pour cette raison, le journaliste Matteo Moretto a publié lundi sur X un point complet. En début de semaine, Betis et Ceballos se retrouveront autour de la table des négociations.

Selon Moretto, un léger désaccord persiste, les exigences salariales de Ceballos ne correspondant pas à la grille salariale du club.

Sportivement, c’est bien ce transfert qu’il souhaite conclure, mais le volet financier doit encore s’aligner.

Moretto rappelle par ailleurs que l’Ajax n’a pas encore retiré son offre officielle, ce qui laisse subsister une chance que le milieu de terrain opte finalement pour le club d’Amsterdam.

En attendant, le joueur monte au créneau : samedi dernier, il a publié une story sur Instagram. « Celui qui t’aime trouve un moyen. Celui qui ne t’aime pas trouve une excuse. C’est aussi simple que ça. »

Libre de tout contrat, le joueur a déjà porté les couleurs du Betis entre 2011 et 2017 et espère que son ancien club lui soumettra rapidement une offre améliorée pour combler l’écart.