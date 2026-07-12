Yann Sommer a trouvé un nouveau club. Le gardien de but de 37 ans, libre depuis son départ de l'Inter, poursuit sa carrière au Club de Bruges, selon Sacha Tavolieri et Fabrizio Romano.

Le gardien de 37 ans, libre depuis la non-reconduction de son contrat à l’Inter, était sans club depuis le 1^(er) juillet.

Il vient donc de s’engager avec le Club de Bruges. Selon Romano, il signe en Belgique un « contrat à court terme », probablement d’un an.

Selon l’expert italien du mercato, le gardien suisse disposait d’autres options, notamment en Espagne, mais il a finalement choisi le Club de Bruges.

Au Club Brugge, il s’installera comme gardien titulaire. Ce poste était occupé ces dernières années par Simon Mignolet (38 ans), lequel a pris sa retraite cet été.

Au cours des trois dernières années, Sommer a défendu les cages de l’Inter à 139 reprises. Le Suisse compte par ailleurs 94 sélections avec son pays, mais n’a plus disputé de match international depuis l’Euro 2024.

Le mois dernier, *La Gazzetta dello Sport* avait évoqué un intérêt de l’Ajax pour Sommer. Les Amstellodamois devraient toutefois finaliser l’arrivée d’un autre gardien expérimenté : Marc-André ter Stegen.