Yves Bissouma est à Amsterdam et passe sa visite médicale à l’Ajax, rapporte Mike Verweij pour De Telegraaf. Le milieu de terrain va signer jusqu’à la mi-2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Plus tôt durant l’été, un média africain avait déjà fait état de l’intérêt de l’Ajax pour Bissouma, mais le club d’Amsterdam n’avait jamais concrétisé. Maintenant que, deux semaines après la date limite, il n’a toujours pas trouvé de nouveau club, l’Ajax veut tout de même tenter sa chance.

Le milieu à vocation défensive est libre de tout contrat après son départ de Tottenham Hotspur, avec lequel il a disputé 111 matches. Le club l’avait recruté il y a quatre ans à Brighton & Hove Albion pour trente millions d’euros.

Les Spurs ont décidé de ne pas prolonger son contrat parce qu’il avait partagé en août 2024 une vidéo sur Snapchat dans laquelle on le voyait inhaler du gaz hilarant depuis un ballon. Tottenham Hotspur avait alors suspendu le milieu pour le match contre Leicester City, après quoi Bissouma avait présenté ses excuses et parlé d’un « grave manque de jugement ». L’Ajax veut désormais lui offrir une seconde chance.

L’Ajax a déjà fait venir tout un arsenal de joueurs à la Johan Cruijff ArenA cet été. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents et Julian Brandt ont été recrutés librement. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen et Simon Adingra ont été prêtés, tandis que des indemnités de transfert ont été versées pour Viktor Tsygankov (3 millions), Ciao Henrique (10 millions) et Marcos Leonardo (20 millions).



