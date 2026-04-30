« L’Ajax négocie l’arrivée d’un joueur en provenance du FC Barcelone »

L'Ajax surveille avec attention la situation de Roony Bardghji, comme le révèle le journal catalan SPORT. L'ailier droit de 20 ans, actuellement au FC Barcelone, songerait à partir et le club amstellodamois figure parmi les prétendants, bien que la concurrence soit vive.

Recruté l’été dernier au FC Copenhague, il se montre insatisfait de son temps de jeu lors de sa première saison au Camp Nou. Bien qu’il puisse accumuler davantage de minutes en fin d’exercice, son avenir reste incertain.

À Amsterdam, on suit le dossier de près : le profil du jeune Danois correspond parfaitement à celui des ailiers créatifs capables de progresser rapidement.

La concurrence est toutefois rude : l’Inter et la Juventus suivent aussi le dossier, tout comme l’AS Monaco, le FC Porto et le VfB Stuttgart. En Espagne, le Real Betis est présenté comme la destination la plus probable.

Le club catalan, convaincu de son potentiel, doit toutefois reconnaître qu’un prêt pourrait favoriser sa progression.

Une vente définitive reste un sujet sensible en Catalogne : le club n’y recourra que si le joueur insiste pour partir, et seulement avec une option de rachat afin de conserver la main sur son avenir.

La blessure aux ischio-jambiers de Lamine Yamal pourrait d’ailleurs lui offrir davantage de temps de jeu lors des dernières journées, un élément supplémentaire à prendre en compte.

À ce jour, le triple international suédois compte 25 apparitions avec l’équipe première du Barça, dont six comme titulaire. Il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives.