L’Ajax ne veut pas faire signer Zinchenko : « Ils préfèrent de loin… »

L’Ajax n’a pas l’intention de proposer un nouveau contrat à Oleksandr Zinchenko, selon les propos de Lentin Goodijk, spécialiste de l’Ajax pour Voetbal International.

Mardi matin, on a appris que Zinchenko allait s’entraîner avec l’Ajax quelque temps afin de poursuivre la dernière phase de son rétablissement.

L’Ukrainien s’est blessé au ligament croisé la saison dernière, lors de son deuxième match avec le club d’Amsterdam. Depuis, il n’a plus joué pour l’Ajax.

Il est donc de retour à De Toekomst, mais l’Ajax ne prévoit pas de proposer un contrat au joueur de 29 ans. Le club estime disposer de suffisamment d’arrières gauches dans son effectif.

Prochains matchs SPA Eredivisie 11:45 AJX

À ce poste, l’Ajax peut déjà compter sur Caio Henrique, Owen Wijndal, Jofre Torrents et, éventuellement, Youri Baas. Zinchenko ne fait pas partie de ces options. Selon Goodijk, l’Ajax dispose également d’une marge financière limitée cet hiver.

Avec les moyens dont il dispose, le club souhaite renforcer d’autres postes. « Ils préfèrent de loin recruter un avant-centre ou un joueur de couloir. L’Ajax manque vraiment de profondeur en attaque actuellement », conclut-il.