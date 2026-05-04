L’Ajax a choisi Míchel Sánchez pour devenir son prochain entraîneur principal, mais le directeur technique Jordi Cruijff ne s’est pas encore manifesté, selon les informations de Mike Verweij du journal De Telegraaf. Le club amstellodamois n’entend passer à l’action que lorsque Gérone sera mathématiquement sauvé en Liga. Avec quatre matchs encore au programme et une seizième place au classement, ce moment n’est pas encore arrivé.

Avec quatre points d’avance sur la zone de relégation, l’équipe de Míchel n’est pas encore mathématiquement sauvée. Lors de la dernière journée, Gérone s’est incliné face à son concurrent direct, le Real Majorque (0-1).

Selon Verweij, qui confirme ainsi les informations de l’expert des transferts Matteo Moretto sur RadioMarca, Míchel demeure la priorité à Amsterdam. « Míchel, l’entraîneur de Gérone, est toujours le candidat numéro un », indique l’observateur d’Ajax dans le podcast Kick-off. « Mais à l'Ajax, ils estiment qu'ils doivent attendre que ce club soit assuré de son maintien pour pouvoir entamer de véritables discussions avec lui. »

« Il est actuellement en pole position. Ce n’est pas une garantie qu’il sera effectivement choisi, mais je pense que c’est sur lui qu’ils misent en premier lieu », explique Verweij.

Verweij ajoute qu’Ajax s’est récemment renseigné sur la disponibilité d’Arne Slot. « Mais Slot est toujours bien en place, il va simplement continuer à Liverpool. Et j’ai aussi compris qu’Arne Slot n’était pas très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’Ajax à ce stade de sa carrière. »

Par ailleurs, le retour éventuel de Daley Blind est dans l’air : selon Ronald de Boer, le défenseur expérimenté « souhaite vivement rejoindre l’Ajax » et envisage sérieusement un come-back dans le club de ses débuts.

Tout le monde n'est toutefois pas convaincu par ce projet. Valentijn Driessen exprime de sérieux doutes quant au retour éventuel de Blind. « Il m'a aussi beaucoup déçu lors du match contre Majorque. Ce n'est pas le genre de joueur capable d'entraîner le reste de l'équipe de l'Ajax ou de la tirer vers le haut pour qu'elle s'améliore collectivement. Il s'en est bien tiré lors d'un moment controversé, où un penalty aurait dû être sifflé contre lui. »