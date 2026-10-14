Pas de Ligue des champions ni même de Ligue Europa pour l’Ajax cette saison, mais la phase de ligue de la Ligue Conférence. Première étape en Croatie, où l’équipe de Míchel affrontera le Hajduk Split jeudi. En 1995, l’Ajax avait éliminé le grand club croate en quarts de finale avant son célèbre sacre en Ligue des champions. Où en est le Hajduk Split, plus de 30 ans plus tard ? Voetbalzone a posé la question au journaliste Frane Marsic, qui suit le club de près pour Jutarnji.

Par Rian Rosendaal

« Marin Soticek, Michele Sego et Abdoulie Sanyang sont actuellement en grande forme. Et puis, il y a bien sûr Marko Livaja, devenu ces dernières années une icône de la ville et des fervents supporters du Hajduk », répond d’abord Marsic lorsqu’on lui demande quels joueurs l’Ajax devra particulièrement surveiller jeudi en Croatie. Livaja, avant-centre de 33 ans, s’est blessé aux ischio-jambiers fin septembre et devra manquer cette rencontre de Ligue Conférence.

Un nom bien connu aux Pays-Bas

L’entraîneur du Hajduk est loin d’être un inconnu aux Pays-Bas. Gonzalo Manuel García García (43 ans) dirige depuis 2025 le prochain adversaire de l’Ajax, actuellement en tête de la 1. HNL croate. Cet ancien milieu de terrain et attaquant uruguayen a joué à l’AGOVV Apeldoorn, au sc Heerenveen, au Heracles Almelo, au FC Groningen et au VVV-Venlo. Il a ensuite brièvement occupé les postes d’entraîneur adjoint puis d’entraîneur principal au FC Twente. « Il privilégie un style de jeu moderne, fondé sur une grande éthique de travail, de l’agressivité et de l’intensité, avec aussi des intentions offensives marquées et la volonté de marquer plus que l’adversaire. »

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À García, désormais, d’apporter le succès européen au Hajduk cette saison. Marsic souligne toutefois que le parcours en Ligue Conférence n’est pas une priorité absolue à Split et dans ses environs. « Ici, on espère que l’équipe prendra sept ou huit points lors de la phase de ligue. Cela suffit généralement pour finir parmi les 24 premiers et accéder au tour suivant. Mais l’idée est de prendre les matches les uns après les autres. Il est encore trop tôt pour faire des pronostics sérieux sur les rencontres européennes. »

Ces dernières années, le Hajduk n’a guère eu de raisons de se réjouir sur la scène européenne, rappelle Marsic, qui a vu le grand club croate tomber au troisième tour de qualification de la Ligue Conférence la saison dernière. « Ces dernières années, le Hajduk a subi de nombreuses éliminations inattendues en Europe et plusieurs revers. Le club a été éliminé par des adversaires plus faibles, mais il a enfin réussi cette saison à se qualifier pour la Ligue Conférence, à s’assurer de disputer des rencontres européennes à l’automne pour la première fois depuis seize ans et à se débarrasser de beaucoup d’étiquettes négatives qui lui collaient à la peau. »

Un exploit contre l’Ajax ?

Jeudi, un grand nom du football se rendra donc dans la ville de Split, passionnée de ballon rond. « Le match contre l’Ajax est probablement le plus important de l’histoire moderne du club. Un véritable spectacle est attendu au Poljud. Tout le monde sait que l’Ajax est l’équipe la plus forte sur le papier, mais on croit aussi fermement que le Hajduk peut obtenir un bon résultat au Poljud, devant 35 000 spectateurs dans un stade à guichets fermés. Cela voudrait dire prendre au moins un point, ou de préférence les trois. Si l’occasion se présente, le Hajduk fera tout pour créer la surprise », prévient Marsic à l’intention des joueurs de l’Ajax.

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Le mythique Poljud, inauguré en 1979, avait déjà accueilli Hajduk Split-Ajax au printemps 1995, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Les spectateurs n’avaient d’ailleurs vu aucun but ce soir-là. Au retour, l’Ajax s’était imposé 3-0 et avait assez facilement atteint les demi-finales de la Ligue des champions. « Les supporters des générations plus âgées se remémorent la confrontation avec l’Ajax en 1995, tandis que les plus jeunes veulent que ce match ouvre un nouveau chapitre de l’histoire du club », explique le journaliste qui suit le club croate. « À Split, on y voit l’occasion rêvée de prendre sa revanche sur l’Ajax. »

Plus de trois décennies plus tard, le rapport de force est bien différent. Cette fois, il ne s’agit pas d’un choc en Ligue des champions, mais d’une rencontre dans la troisième compétition européenne. L’Ajax fait néanmoins beaucoup parler dans les milieux du football croate. « Tout le monde sait à quel point l’Ajax est un grand club. Et c’est probablement déjà le match le plus important de la saison pour le Hajduk. Mais chacun sait aussi que l’Ajax a disposé d’effectifs plus forts et plus talentueux ces dernières années. L’Ajax reste favori, mais le Hajduk rêve évidemment d’un exploit à domicile. Il n’a d’ailleurs encore perdu aucun match dans son stade cette saison », souligne Marsic, qui a vu le Hajduk battre 2-1 son rival pour le titre, le Dinamo Zagreb, samedi dernier.

Pas de Dolberg à Split

La défense du Hajduk n’aura pas à se soucier de Kasper Dolberg jeudi. Une grave blessure au genou semble avoir mis prématurément fin à la saison de l’attaquant danois. En temps normal, Tolu Arokodare est le fer de lance de l’attaque à Split. « L’absence de Dolberg ne change pas grand-chose à la façon dont le Hajduk évalue la force de l’Ajax, puisque les Amstellodamois disposent toujours de joueurs comme Adingra, Arokodare et Amrabat », explique Marsic au sujet de l’absence de l’attaquant danois. « Le Dinamo Zagreb avait lui aussi un effectif plus fort sur le papier, mais le Hajduk a tout de même réussi à le surprendre samedi. Les joueurs feront tout pour rééditer cette performance contre l’Ajax au Poljud. »

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L’Ajax et le Hajduk n’ont d’ailleurs pas une longue histoire de confrontations européennes. Lors de la légendaire saison 1994/95, au cours de laquelle le club d’Amsterdam avait remporté le championnat sans perdre un match, l’adversaire croate avait donc été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions. Une saison plus tôt, en 1993/94, l’Ajax s’était incliné 1-0 à Split au premier tour de la Coupe des coupes. Ce revers s’était révélé sans conséquence : au stade olympique, l’équipe de Louis van Gaal l’avait emporté sur le score de 6-0.

Une semaine de vérité attend les joueurs et les supporters du Hajduk. Trois jours après la visite de l’Ajax à Split, ils disputeront en effet un choc contre le NK Varazdin, actuel deuxième du championnat croate. La soif de succès sur la scène nationale est immense : le dernier titre de champion du Hajduk remonte à 2005, il y a déjà 21 ans. À titre de comparaison, son grand rival, le Dinamo Zagreb, a remporté le championnat pas moins de dix-neuf fois depuis. García peut donc entrer dans la légende des Blancs.