L’Ajax mis en garde contre le Hajduk Split, une équipe redoutable à domicile

Pas de Ligue des champions ni même de Ligue Europa pour l’Ajax cette saison, mais la phase de ligue de la Ligue Conférence. Première étape en Croatie, où l’équipe de l’entraîneur Míchel affrontera le Hajduk Split jeudi. En 1995, l’Ajax avait éliminé le grand club croate en quarts de finale, avant de remporter la Ligue des champions. Où en est le Hajduk Split plus de 30 ans après ? Voetbalzone a posé la question au journaliste Frane Marsic, qui suit le club de près pour Jutarnji.

Par Rian Rosendaal

« Marin Soticek, Michele Sego et Abdoulie Sanyang sont actuellement en pleine forme. Et puis il y a bien sûr Marko Livaja, devenu ces dernières années une icône de la ville et des fervents supporters du Hajduk », répond d’abord Marsic lorsqu’on lui demande quels joueurs l’Ajax devra particulièrement surveiller jeudi en Croatie. Livaja, avant-centre de 33 ans, s’est blessé aux ischio-jambiers fin septembre et devra manquer la rencontre de Ligue Conférence.

Un nom connu aux Pays-Bas

L’entraîneur du Hajduk n’est pas un inconnu aux Pays-Bas. Gonzalo Manuel García García (43 ans) dirige en effet depuis 2025 l’adversaire de l’Ajax, actuellement en tête de la 1. HNL croate. Cet ancien milieu de terrain et attaquant uruguayen a joué à l’AGOVV Apeldoorn, au sc Heerenveen, à Heracles Almelo, au FC Groningen et au VVV-Venlo. Il a ensuite effectué un bref passage au FC Twente comme entraîneur adjoint puis entraîneur principal. « Il privilégie un style de jeu moderne, fondé sur une grande capacité de travail, de l’agressivité et de l’intensité, avec des intentions offensives et la volonté de marquer davantage que l’adversaire. »

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À García de mener le Hajduk au succès en Europe cette saison. Marsic souligne toutefois que le parcours en Ligue Conférence n’est pas une priorité absolue à Split et dans les environs. « Ici, on espère que l’équipe prendra sept ou huit points lors de la phase de ligue. Cela suffit généralement pour finir parmi les 24 premiers et accéder au tour suivant. Mais l’état d’esprit est de prendre les matches les uns après les autres. Il est encore trop tôt pour faire des pronostics sérieux sur les rencontres européennes. »

Le Hajduk a connu bien peu de satisfactions sur la scène européenne ces dernières années. Marsic a notamment vu le grand club croate tomber au troisième tour préliminaire de la Ligue Conférence la saison dernière. « Ces dernières années, le Hajduk a subi beaucoup d’éliminations inattendues en Europe et plusieurs revers. Le club a été éliminé par des adversaires plus faibles, mais il a enfin réussi cette saison à se qualifier pour la Ligue Conférence. Il s’est assuré de disputer des matches européens à l’automne pour la première fois en seize ans et a réussi à se défaire de bon nombre des étiquettes négatives qui lui collaient à la peau. »

Un exploit contre l’Ajax ?

Avec l’Ajax, c’est un grand nom qui se rendra jeudi à Split, ville passionnée de football. « Le match contre l’Ajax est probablement le plus important de l’histoire moderne du club. Un véritable spectacle est attendu au Poljud. Tout le monde sait que l’Ajax est l’équipe la plus forte sur le papier, mais on croit aussi fermement que le Hajduk peut obtenir un bon résultat au Poljud, devant 35 000 spectateurs dans un stade à guichets fermés. Cela voudrait dire prendre au moins un point, ou, de préférence, les trois. Si l’occasion se présente, le Hajduk fera tout pour créer la surprise », prévient Marsic à l’intention des joueurs de l’Ajax.

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L’emblématique Poljud, inauguré en 1979, avait également accueilli Hajduk Split-Ajax au printemps 1995, lors du quart de finale aller de la Ligue des champions. Les spectateurs n’avaient d’ailleurs vu aucun but ce soir-là. Au retour, l’Ajax s’était imposé 3-0 et avait atteint assez facilement les demi-finales de la prestigieuse compétition. « Les anciennes générations de supporters du Hajduk se souviennent de la confrontation avec l’Ajax en 1995, tandis que les plus jeunes veulent que ce match ouvre un nouveau chapitre de l’histoire du club », explique le journaliste croate qui suit le club. « À Split, on y voit l’occasion idéale de prendre sa revanche sur l’Ajax. »

Plus de trois décennies plus tard, le rapport de force est bien différent. Il ne s’agit cette fois pas d’un choc de Ligue des champions, mais d’une rencontre dans la troisième compétition européenne. L’Ajax fait néanmoins parler dans le milieu du football croate. « Tout le monde sait à quel point l’Ajax est un grand club. Et c’est probablement déjà le match le plus important de la saison pour le Hajduk. Mais il est aussi de notoriété publique que l’Ajax disposait ces dernières années d’effectifs plus forts et plus talentueux. L’Ajax reste favori, mais le Hajduk espère évidemment créer la surprise à domicile. Après tout, il n’a encore perdu aucun match dans son stade cette saison », affirme Marsic, qui a vu le Hajduk battre 2-1 son concurrent pour le titre, le Dinamo Zagreb, samedi dernier.

Pas de Dolberg à Split

La défense du Hajduk n’aura pas à se soucier de Kasper Dolberg jeudi. Une grave blessure au genou semble avoir mis prématurément fin à la saison de l’attaquant danois. En temps normal, Tolu Arokodare est le fer de lance de l’attaque à Split. « L’absence de Dolberg ne change pas grand-chose à la manière dont le Hajduk évalue la force de l’Ajax, puisque les Amstellodamois disposent toujours de joueurs comme Adingra, Arokodare et Amrabat », explique Marsic au sujet de l’absence de l’attaquant danois. « Le Dinamo Zagreb avait lui aussi un effectif plus fort sur le papier, mais le Hajduk a tout de même réussi à le surprendre samedi. Les joueurs feront tout pour rééditer cette performance contre l’Ajax au Poljud. »

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L’Ajax et le Hajduk n’ont d’ailleurs pas une longue histoire de confrontations européennes. Lors de la saison légendaire 1994-1995, au cours de laquelle le club d’Amsterdam avait remporté le championnat sans perdre un match, l’adversaire croate avait donc été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions. Une saison plus tôt, en 1993-1994, l’Ajax s’était incliné 1-0 à Split au premier tour de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, comme on l’appelait alors. Ce revers s’était révélé un simple faux pas : au Stade olympique, l’équipe de Louis van Gaal l’avait emporté 6-0.

C’est, de toute façon, une véritable semaine de vérité qui attend les joueurs et les supporters du Hajduk. Trois jours après la venue de l’Ajax à Split, ils disputeront en effet un choc contre le NK Varazdin, actuel deuxième du championnat croate. La soif de succès sur la scène nationale est immense : le Hajduk a remporté son dernier championnat en 2005, il y a déjà 21 ans. À titre de comparaison, son grand rival, le Dinamo Zagreb, a décroché pas moins de dix-neuf titres de champion depuis. García peut donc entrer dans la légende des Blancs.