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imago-sport-1084723896.jpgANP
Siep Engelen
Traduit par

L’Ajax met fin à sa série noire en inscrivant cinq buts à Groningue

FC Groningue vs Ajax
FC Groningue
Ajax
Eredivisie

L’Ajax s’est imposé avec autorité dimanche face au FC Groningue. L’équipe de Míchel Sánchez s’est montrée redoutablement efficace, surtout en seconde période, et a inscrit cinq buts dans un même match pour la troisième fois cette saison en Eredivisie. Au terme d’une rencontre folle et d’une fin de match agitée, le score était de 2-5 à l’Euroborg. Julian Brandt et Jorthy Mokio ont marqué deux fois chacun, tandis qu’Aaron Bouwman a lui aussi trouvé le chemin des filets. 

L’Ajax a bien entamé la rencontre et s’est rapidement procuré une énorme occasion. Leonardo s’est soudain retrouvé seul face à Etienne Vaessen, mais le Brésilien a trop tardé et a tiré droit sur le gardien. 

Quelques instants plus tard, Leonardo a cette fois devancé Vaessen. L’attaquant est arrivé le premier sur le ballon et a été violemment fauché, provoquant logiquement un penalty. Le capitaine Davy Klaassen s’est chargé de le tirer, mais a échoué à onze mètres. Vaessen s’est rattrapé grâce à un bel arrêt. 

L’équipe de Míchel maîtrisait plutôt bien la situation à l’Euroborg, jusqu’à ce que Klaassen fasse tomber Brynjólfur Willumsson dans sa propre surface d’un tacle glissé risqué. Dennis Higler a laissé jouer, avant d’être appelé à consulter l’écran de la VAR. Après avoir longuement examiné les images, il a décidé de maintenir sa décision initiale.

Un soulagement pour l’Ajax, qui a ouvert le score peu après. Owen Wijndal a dépossédé Jorg Schreuders du ballon dans la moitié de terrain de ce dernier, puis a servi Brandt. L’Allemand s’est mis le ballon sur son pied gauche et sa frappe, déviée par Marco Rente, a fini au fond des filets : 0-1. Quand Aaron Bouwman a ensuite inscrit le 0-2 sur corner, la rencontre semblait presque pliée pour les Amstellodamois. 

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Peu après la pause, la physionomie du match a soudain changé lorsque Willumsson a rapidement réduit l’écart pour Groningue. Une perte de balle évitable de Leonardo dans sa propre moitié de terrain avait précédé ce but. Klaassen a vite cru rétablir la situation, mais son but a été refusé : Oscar Gloukh était en position de hors-jeu au début de l’action. 

Le 1-3 a tout de même fini par arriver. Après une belle action, Wijndal a remis le ballon à Brandt, qui a inscrit son deuxième but du match. Vaessen n’a pas été irréprochable sur cette action. Ce troisième but a brisé la résistance de Groningue, et l’Ajax a ensuite creusé l’écart. 

Mokio a marqué le 1-4 sur corner, puis le 1-5 d’une frappe placée. Míchel a alors pu offrir ses débuts à Yves Bissouma. Thom van Bergen a ensuite inscrit le 2-5 après une intervention hésitante de Marc ter Stegen. Dans le temps additionnel, Van Bergen aurait même pu marquer un troisième but pour Groningue sur penalty, mais Ter Stegen l’en a empêché. Pour Groningue, cette défaite reste douloureuse, tandis que l’Ajax a mis fin, grâce à cette large victoire, à la période de négativité qu’il traversait.

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