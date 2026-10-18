L’Ajax s’est imposé avec autorité dimanche face au FC Groningue. L’équipe de Míchel Sánchez s’est montrée redoutablement efficace, surtout en seconde période, et a inscrit cinq buts dans un même match pour la troisième fois cette saison en Eredivisie. Au terme d’une rencontre folle et d’une fin de match agitée, le score était de 2-5 à l’Euroborg. Julian Brandt et Jorthy Mokio ont marqué deux fois chacun, tandis qu’Aaron Bouwman a lui aussi trouvé le chemin des filets.

L’Ajax a bien entamé la rencontre et s’est rapidement procuré une énorme occasion. Leonardo s’est soudain retrouvé seul face à Etienne Vaessen, mais le Brésilien a trop tardé et a tiré droit sur le gardien.

Quelques instants plus tard, Leonardo a cette fois devancé Vaessen. L’attaquant est arrivé le premier sur le ballon et a été violemment fauché, provoquant logiquement un penalty. Le capitaine Davy Klaassen s’est chargé de le tirer, mais a échoué à onze mètres. Vaessen s’est rattrapé grâce à un bel arrêt.

L’équipe de Míchel maîtrisait plutôt bien la situation à l’Euroborg, jusqu’à ce que Klaassen fasse tomber Brynjólfur Willumsson dans sa propre surface d’un tacle glissé risqué. Dennis Higler a laissé jouer, avant d’être appelé à consulter l’écran de la VAR. Après avoir longuement examiné les images, il a décidé de maintenir sa décision initiale.

Un soulagement pour l’Ajax, qui a ouvert le score peu après. Owen Wijndal a dépossédé Jorg Schreuders du ballon dans la moitié de terrain de ce dernier, puis a servi Brandt. L’Allemand s’est mis le ballon sur son pied gauche et sa frappe, déviée par Marco Rente, a fini au fond des filets : 0-1. Quand Aaron Bouwman a ensuite inscrit le 0-2 sur corner, la rencontre semblait presque pliée pour les Amstellodamois.

Peu après la pause, la physionomie du match a soudain changé lorsque Willumsson a rapidement réduit l’écart pour Groningue. Une perte de balle évitable de Leonardo dans sa propre moitié de terrain avait précédé ce but. Klaassen a vite cru rétablir la situation, mais son but a été refusé : Oscar Gloukh était en position de hors-jeu au début de l’action.

Le 1-3 a tout de même fini par arriver. Après une belle action, Wijndal a remis le ballon à Brandt, qui a inscrit son deuxième but du match. Vaessen n’a pas été irréprochable sur cette action. Ce troisième but a brisé la résistance de Groningue, et l’Ajax a ensuite creusé l’écart.

Mokio a marqué le 1-4 sur corner, puis le 1-5 d’une frappe placée. Míchel a alors pu offrir ses débuts à Yves Bissouma. Thom van Bergen a ensuite inscrit le 2-5 après une intervention hésitante de Marc ter Stegen. Dans le temps additionnel, Van Bergen aurait même pu marquer un troisième but pour Groningue sur penalty, mais Ter Stegen l’en a empêché. Pour Groningue, cette défaite reste douloureuse, tandis que l’Ajax a mis fin, grâce à cette large victoire, à la période de négativité qu’il traversait.