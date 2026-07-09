L'Ajax, le Feyenoord et le PSV manquent la cible avec Emmanuel Fejokwu

Le Club de Bruges a officialisé jeudi l’arrivée du défenseur néerlandais Emmanuel Fejokwu, 16 ans, en provenance de West Ham United. Le jeune joueur s’est engagé pour trois saisons avec le champion de Belgique en titre.

Né aux Pays-Bas, le défenseur a très tôt rejoint l’Angleterre pour y être formé par West Ham.

Sous réserve de l’homologation administrative de la FIFA, il intégrera le Club NXT, pensionnaire de D2 belge.

Plus tôt cette année, le jeune Néerlandais avait été courtisé par les trois grands clubs néerlandais : l’Ajax, le Feyenoord et le PSV, qui voient donc l’occasion leur échapper.

L’intérêt était également vif à l’étranger : Borussia Dortmund, Eintracht Francfort, Bayer Leverkusen, RB Salzbourg, Inter, RSC Anderlecht, LOSC Lille et AS Monaco ont également pris des renseignements.

La saison dernière, il évoluait avec les moins de 18 ans de West Ham. Ce défenseur polyvalent a déjà disputé des matchs internationaux U18 sous les couleurs de l’Angleterre et des Pays-Bas.

À l’avenir, il pourrait encore devoir faire un choix déterminant. Au Club de Bruges, il retrouvera deux compatriotes : Bjorn Meijer et Ludovit Reis.