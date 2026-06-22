« L’Ajax explore la possibilité de recruter un arrière gauche au FC Barcelone. »

Selon Mundo Deportivo, l’Ajax s’intéresse à Jofre Torrents. Le FC Barcelone envisagerait de prêter ce latéral gauche de dix-neuf ans pour la saison à venir, afin de lui offrir du temps de jeu.

Le latéral, qui a convaincu l’entraîneur Hansi Flick durant la préparation estivale, n’a pour l’instant disputé que 110 minutes en quatre matchs avec l’équipe première. Il a manqué une grande partie de la seconde moitié de la saison en raison d’une blessure persistante à la cheville, mais il est désormais rétabli.

De nouveau opérationnel, le latéral gauche pourrait donc être cédé en prêt, et l’Ajax se positionne en pole position, notamment parce que le directeur technique Jordi Cruijff a fait de ce poste une priorité.

Oleksandr Zinchenko, victime d’une grave blessure au genou peu après son arrivée, devrait quitter Amsterdam, tout comme Takehiro Tomiyasu. Owen Wijndal, lui, pourrait aussi partir cet été.

L’Ajax a par ailleurs déjà finalisé l’arrivée de Caio Henrique, arrière gauche brésilien de 28 ans en provenance de l’AS Monaco, vendu 9 millions d’euros.

Le nouvel entraîneur Míchel pourrait aussi aligner Lucas Rosa à gauche. Formé comme latéral droit, le Brésilien a déjà occupé ce côté de la défense ajacide à plusieurs reprises la saison passée.