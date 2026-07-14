« L'Ajax et le PSV s'intéressent à un Brésilien doté d'une clause libératoire de 80 millions »

L'Ajax et le PSV s'intéressent à Lucca Marques, selon une information publiée mardi par la branche brésilienne d'ESPN. Le FC Porto, entraîné par Francesco Farioli, aurait même déjà fait une offre pour l'ailier de São Paulo, âgé de seulement dix-neuf ans.

Les Portugais, convaincus par son potentiel, souhaitent le préparer sereinement avant de l’intégrer à leur équipe première. L’Ajax et le PSV surveillent également ce jeune talent brésilien, même si aucune offre concrète n’a encore été transmise depuis les Pays-Bas.

L’attaquant, qui a fait ses débuts en équipe première en 2025, totalise déjà 26 matchs sous le maillot de São Paulo. Son contrat expire le 30 avril 2028 et Transfermarkt évalue sa valeur à trois millions d’euros.

Selon ESPN, une clause libératoire de 80 millions d’euros protège le joueur contre toute approche directe des grands clubs européens.

Cet ailier gauche, qui possède un excellent pied droit, est considéré comme l’un des plus grands talents issus du centre de formation de São Paulo. Il a déjà disputé 21 matchs avec l’équipe des moins de 20 ans.

Par ailleurs, l’Ajax est quasiment assuré d’obtenir Marcos Leonardo. L’attaquant de 23 ans arrive en provenance du club saoudien Al-Hilal pour 17,5 millions d’euros.