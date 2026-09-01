L’Ajax est tout proche de boucler l’arrivée de l’expérimenté international allemand aux 28 sélections

L’Ajax espère encore se renforcer à deux postes dans les derniers jours du mercato. Selon l’Algemeen Dagblad, Thilo Kehrer, d’AS Monaco, est la priorité pour la défense, tandis que le club amstellodamois est également proche de l’arrivée de l’attaquant de Sunderland Simon Adingra. Foot Mercato ajoute lundi matin que l’Ajax est proche d’un prêt pour Kehrer, qui peut arriver contre une indemnité de prêt de deux millions d’euros.

Kehrer, 29 ans, est actuellement sous contrat avec l’AS Monaco, où il a dû se contenter du banc lors des premiers matches de championnat. L’Ajax mène des discussions positives avec le club français au sujet d’une formule de prêt pour l’international allemand aux 28 sélections.

En France, Foot Mercato indique que l’Ajax est proche d’un accord de prêt avec l’AS Monaco. Le club amstellodamois paiera une somme de deux millions d’euros pour s’attacher les services de Kehrer pendant un an, sans option d’achat.

L’entraîneur Míchel Sánchez souhaite surtout disposer de solutions supplémentaires dans l’axe de la défense. Avec Aaron Bouwman, 19 ans, l’Espagnol ne dispose actuellement que d’un seul défenseur central droitier.

Kehrer peut évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste d’arrière droit et apporte en outre une solide expérience. L’Allemand a été formé à VfB Stuttgart et Schalke 04 avant de décrocher ensuite un transfert au Paris Saint-Germain.

En 2022, Kehrer a rejoint West Ham United, avant d’atterrir deux ans plus tard à Monaco dans le cadre d’un prêt. Le club français l’a ensuite recruté définitivement. Au cours de sa carrière, Kehrer a également porté le maillot de l’équipe nationale d’Allemagne à 28 reprises.

En plus de Kehrer, l’Ajax travaille aussi activement à l’arrivée de Simon Adingra. L’ailier de Sunderland, âgé de 24 ans, doit rejoindre Amsterdam temporairement afin de combler le vide sur le flanc gauche né après le départ de Mika Godts au Paris Saint-Germain.

Les médias anglais avaient déjà rapporté lundi soir que le prêt d’Adingra était déjà totalement bouclé. L’Ajax s’était également intéressé à l’international néerlandais Noa Lang, mais l’ailier s’est avéré financièrement inaccessible pour le club amstellodamois.

Adingra a lui aussi évolué à Monaco au cours des six derniers mois, le club de la Principauté l’ayant emprunté à Sunderland. L’international ivoirien a rejoint le club anglais l’an dernier en provenance de Brighton & Hove Albion pour 25 millions d’euros et avait auparavant emprunté, via la Right to Dream Academy et le FC Nordsjaelland, le même chemin vers l’Europe que l’ancien joueur de l’Ajax Mohammed Kudus.