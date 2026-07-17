« L'Ajax est sur le point de finaliser un accord avec Azzedine Ounahi, mais un concurrent sérieux intervient soudainement »

Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Gianluigi Longari, Al-Ittihad cherche à recruter Azzedine Ounahi pour la Saudi Pro League. L’Ajax doit donc se méfier d’un concurrent fortuné.

Selon le journaliste italien, le club saoudien mène une offensive sérieuse pour recruter le milieu de terrain de 26 ans, actuellement sous contrat avec le Girona, fraîchement relégué.

Le géant saoudien doit toutefois agir vite : le milieu de terrain serait sur le point de trouver un accord personnel avec l’Ajax.

Cette concurrence saoudienne risque de compliquer les plans ajacides, qui espèrent encore faire baisser le prix du transfert.

Al-Ittihad dispose de moyens considérables : il y a deux ans, le club avait déboursé 21 millions d’euros pour recruter Steven Bergwijn.

L’ancien Ajacide percevrait en Arabie saoudite un salaire net de 9 millions d’euros par an, une somme hors de portée des Amstellodamois.

Les Ajacides doivent donc espérer que le milieu de terrain marocain privilégie le projet sportif et la présence de son ancien entraîneur Míchel. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à 10 millions d’euros.