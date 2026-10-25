L’Ajax doit-il passer à l’action cet hiver ? « Il est meilleur que Viktor Tsygankov »

Les consultants d’ESPN ont été très élogieux envers Jakob Trenskow samedi soir. L’attaquant du SC Heerenveen a inscrit deux buts face à l’ADO La Haye (2-3), au point d’être même associé à l’Ajax.

Heerenveen a ouvert le score après 24 minutes de jeu samedi soir. Nolhan Courtens a traversé le milieu de terrain et servi Rivera, qui a adressé un centre tendu depuis le côté gauche. Trenskow a devancé son adversaire direct, Gregoire Waem, pour pousser le ballon au fond des filets à bout portant : 0-1.

Un peu plus tard, le même Trenskow a également inscrit le but du 1-3. Alors que les Frisons étaient en grande difficulté, il a de nouveau frappé à la 66e minute en reprenant avec autorité un centre à ras de terre de Rivera : 1-3.

Avec ces deux buts, l’attaquant danois porte son total à six réalisations cette saison. Il compte également deux passes décisives. La saison dernière, il avait marqué treize fois et délivré cinq passes décisives en 34 matches.

Bram van Polen apprécie beaucoup Trenskow, même s’il émet des réserves sur son physique. « Peut-il jouer dans un club du top 3 ? Il est assez frêle. Si on le marque vraiment de près, j’ai peur qu’il s’efface, mais il est meilleur que Viktor Tsygankov à l’Ajax. »

Karim El Ahmadi est lui aussi impressionné, mais s’interroge pour sa part sur la capacité du Danois à prendre la profondeur. « Il est bon avec le ballon, mais il me manque aussi des appels en profondeur. Et à l’Ajax, il faut être performant chaque semaine : c’est une différence avec Heerenveen. »