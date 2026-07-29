L’Ajax discute avec Bart van Rooij, mais juge encore trop élevé le prix demandé par Twente

L’Ajax a jeté son dévolu sur Bart van Rooij. Le latéral droit du FC Twente doit devenir le nouveau latéral droit à Amsterdam, annonce ESPN.

Selon ESPN, l’Ajax suit depuis plus longtemps déjà le défenseur de 25 ans originaire du Brabant-Septentrional. Les premiers entretiens entre Jordi Cruijff et Van Rooij ont déjà eu lieu.

L’Ajax voit en Van Rooij le remplaçant idéal d’Anton Gaaei. ESPN s’attend à ce que le latéral droit danois, qui a récemment été tout proche d’un transfert à l’Eintracht Francfort, s’en aille.

« Au FC Twente, Van Rooij vient aussi toujours se positionner à côté des deux défenseurs centraux dans la relance et se distingue par des passes cassant les lignes depuis l’arrière. C’est exactement ce que Míchel attend de son arrière droit », écrit la chaîne sportive.

Le style de jeu de Van Rooij est totalement différent de celui de Joël Veltman. Le défenseur libre, qui entretient actuellement sa condition physique avec Jong Ajax, n’est donc pas une option.

Cet hiver, Twente a encore repoussé une offre de dix millions d’euros pour Van Rooij. Cette offre émanait de Wolverhampton Wanderers. Les Tukkers visent désormais à nouveau un montant d’environ dix millions d’euros. L’Ajax juge ce montant trop élevé, mais espère malgré tout pouvoir conclure un accord.