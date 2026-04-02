L'Ajax devra se passer de Youri Regeer ; la participation de Takehiro Tomiyasu et de deux autres joueurs est incertaine

Youri Regeer devra faire l'impasse sur le match opposant l'Ajax à son ancien club, le FC Twente, ce week-end. C'est ce qu'a annoncé l'entraîneur Óscar García dans un communiqué clair sur l'état de santé des joueurs.

Samedi soir, l'Ajax recevra les Tukkers au Johan Cruijff ArenA. Regeer, qui avait déjà manqué le Klassieker, ne sera toujours pas de la partie.

Trois joueurs sont incertains pour le match à domicile contre Twente. La participation de Takehiro Tomiyasu, Kian Fitz-Jim et Davy Klaassen reste pour l'instant incertaine.

Ko Itakura pourrait faire son retour à l'Ajax. « Je pense qu'il est plus proche d'un retour que les trois autres », a déclaré García jeudi.

Itakura a disputé son dernier match pour l'Ajax le 24 janvier. Les Amstellodamois s'étaient imposés 2-0 face au FC Volendam ce jour-là.

Selon García, Klaassen souffre d’un problème au genou. Tomiyasu et Fitz-Jim ne sont pas sortis tout à fait en forme du match contre Feyenoord.

C'était particulièrement frustrant pour Tomiyasu. La nouvelle recrue japonaise a ainsi manqué une importante période de matchs internationaux avec son pays natal.