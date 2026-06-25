« L'Ajax crée la surprise et recrute Ter Stegen au FC Barcelone »

L'Ajax est sur le point de recruter Marc-André ter Stegen. Selon le journal espagnol AS, le directeur technique Jordi Cruijff a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour un prêt du gardien allemand.

Le club amstellodamois n’aurait pas inséré d’option d’achat dans la transaction ; si tel est le cas, le gardien retrouvera donc la Catalogne à l’issue d’une saison passée aux Pays-Bas, son contrat avec le Barça courant jusqu’en milieu d’année 2028.

Âgé de 34 ans, le gardien allemand est régulièrement handicapé par des blessures : il avait ainsi manqué toute la première partie de la saison dernière en raison d’un problème dorsal. En janvier, il s’était exilé à Gérone sous forme de prêt, mais son aventure catalane s’est résumée à deux matchs, stoppée par une lésion aux ischio-jambiers.

La présence de Míchel a probablement été déterminante : le gardien a déjà travaillé plusieurs mois aux côtés du nouvel entraîneur de l’Ajax, lors de son passage à Gérone, relégué en deuxième division.

Malgré les problèmes physiques récurrents du gardien, Cruijff le considère comme le titulaire idéal pour l’Ajax et doit encore résoudre la question de son salaire astronomique, évalué à quinze millions d’euros par an.

Le nom de Ter Stegen avait déjà circulé à l’Ajax, qui s’était aussi intéressé à Yann Sommer. Le gardien suisse devrait quitter l’Inter gratuitement pour rejoindre le Club de Bruges.

Vítorinha Jaros avait été le numéro un de l’Ajax une partie de la saison dernière, avant de se blesser ; Maarten Paes avait alors pris le relais. Ter Stegen devrait désormais endosser le rôle de gardien titulaire.