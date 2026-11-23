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L’Ajax est proche d’un accord avec ABN Amro pour que la banque devienne son sponsor principal pendant les cinq prochaines saisons. Le journaliste Mike Verweij, qui suit le club pour De Telegraaf, a révélé l’information mardi, citant des sources proches du club. Peu après, l’Ajax a confirmé les négociations, sans évoquer de montants.

La banque versera douze millions d’euros par saison, bonus compris. L’accord porterait donc sur un montant total de 60 millions d’euros.

ABN Amro a déjà été le sponsor principal de l’Ajax entre 1991 et 2008. La banque sponsorise actuellement l’équipe amateur du samedi et le football féminin du club.

Les deux parties entendent finaliser l’accord mardi. Dans le meilleur des cas, leur collaboration sera annoncée officiellement mercredi.

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« Cela mettrait fin à plusieurs mois de recherche d’un nouveau sponsor principal, au cours desquels des discussions ont été menées avec plusieurs grandes entreprises », écrit Verweij.

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ABM Amro souhaite vivement retrouver sa place sur le maillot de l’Ajax. Son nom y figurait lorsque le club a remporté la Coupe UEFA en 1992, puis la Ligue des champions en 1995.

Il semble que ce soit le dernier grand dossier de Menno Geelen. Le directeur général a récemment fait savoir qu’il souhaitait quitter l’Ajax le 1er avril 2027, après des années passées au service du club.

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Ziggo est actuellement le sponsor principal de l’Ajax, dans le cadre d’un partenariat commencé le 1er janvier 2015. La collaboration avec le câblo-opérateur prendra fin à l’été 2027.

Peu après la révélation de Verweij, l’Ajax a confirmé les négociations avec ABN Amro. « L’Ajax et ABN AMRO sont en négociations avancées concernant le sponsoring principal, à compter de la saison prochaine. L’été dernier, l’Ajax a annoncé que Ziggo cesserait d’être le sponsor principal du club à la fin de cette saison », indique le bref communiqué du club.