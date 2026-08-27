L’Ajax a recruté Viktor Tsygankov à Girona pour un montant étonnamment bas. Selon De Telegraaf, très élogieux à l’égard de la manière d’agir du directeur technique Jordi Cruijff, le club amstellodamois ne paie que 3,5 millions d’euros fixes pour l’ailier ukrainien, alors que sa valeur marchande est estimée à quinze millions d’euros.

L’arrivée de Tsygankov a été officialisée jeudi après-midi par l’Ajax. L’ailier de 28 ans a signé un contrat de trois saisons à Amsterdam, ce qui le lie jusqu’à l’été 2029 à la Johan Cruijff ArenA.

Pour l’entraîneur Míchel Sánchez, ce transfert signifie des retrouvailles avec une vieille connaissance. Le technicien avait déjà travaillé avec Tsygankov à partir de 2023 à Girona et connaît donc bien les qualités de l’attaquant.

Davantage de détails sont désormais également connus concernant les accords financiers entre l’Ajax et Girona. Selon De Telegraaf, l’indemnité de transfert fixe s’élève à 3,5 millions d’euros, mais ce montant peut encore grimper jusqu’à un maximum de 4,5 millions d’euros grâce aux bonus.

Pour ce montant, l’Ajax obtient 90 % des droits de transfert de Tsygankov. Girona conserve les 10 % restants, ce qui permettra au club espagnol de profiter encore d’un éventuel futur transfert.

De Telegraaf évoque, en raison des conditions du deal, un « beau coup de négociation » de Jordi Cruijff. Le directeur technique de l’Ajax est parvenu à faire venir Tsygankov à Amsterdam pour un montant nettement inférieur à ce que laisse supposer sa valeur marchande estimée.