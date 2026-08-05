Ceux qui ont suivi de près les canaux d’Ajax ces derniers jours l’ont peut-être remarqué : le nouveau gardien est nommé Marc ter Stegen. Alors que, jusqu’à récemment, il était encore connu sous le nom de Marc-André ter Stegen. De Telegraaf sait pourquoi.

Mardi, Ajax a annoncé l’arrivée de Ter Stegen. Le gardien avait lui-même trouvé un accord avec le club amstellodamois il y a déjà quelque temps, mais il a fallu longtemps avant que le transfert ne soit définitivement bouclé.

C’est désormais chose faite. Le gardien de 34 ans est prêté cette saison par le FC Barcelone.

Dans le communiqué annonçant sa venue, Ajax a parlé de Marc ter Stegen. Et dans les messages et vidéos qui ont suivi, le club amstellodamois ne l’a pas appelé « Marc-André », mais simplement « Marc ».

De Telegraaf sait pourquoi. « Il s’avère que c’est à la demande du gardien allemand, qui s’appelle donc désormais Marc ter Stegen à l’Ajax », écrit le journal. Sur Instagram, par exemple, le portier se présente désormais lui aussi comme Marc ter Stegen.

Par ailleurs, Ter Stegen n’est pas le seul à l’Ajax à vouloir être appelé autrement que cela ne se faisait jusqu’à présent, selon De Telegraaf. L’entraîneur Míchel sera désormais appelé Míchel Sánchez.

Compte tenu de la préférence personnelle du gardien, Voetbalzone écrira désormais lui aussi « Marc ter Stegen », au lieu de « Marc-André ter Stegen ». Quant à l’entraîneur, Voetbalzone le désignera désormais une première fois comme « Míchel Sánchez », puis simplement comme « Míchel » dans le reste de l’article.