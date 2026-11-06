L’Ajax annonce soudain une grande nouvelle concernant Menno Geelen

Menno Geelen quittera l’Ajax le 1er avril 2027, a annoncé vendredi le club d’Amsterdam. Cette décision a été prise à l’issue de discussions avec le conseil de surveillance (RvC). Le directeur général travaille à l’Ajax depuis 2010 et a auparavant occupé le poste de directeur commercial.

Le conseil de surveillance de l’Ajax fera appel à un cabinet externe pour trouver un successeur à Geelen. La direction est convaincue qu’un nouveau directeur général sera à la tête du club à la Johan Cruyff Arena avant le 1er avril de l’année prochaine.

« Travailler pour l’Ajax a toujours été un honneur. Après plus de seize ans, il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape. Je suis reconnaissant d’avoir pu occuper de si belles fonctions ici. Le conseil de surveillance et moi avons entamé suffisamment tôt des discussions sur mon contrat arrivant à échéance et sur l’avenir. Ces échanges ont été constructifs et ont finalement abouti à cette décision. L’annoncer maintenant laisse le temps de trouver un successeur », explique Geelen sur le site du club.

« J’ai beaucoup appris ici et, au fil de toutes ces années, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble à l’Ajax », poursuit le dirigeant, fier du chemin parcouru. « Il y a énormément de beaux souvenirs et, bien sûr, des événements moins heureux se sont aussi produits. Mais, pour l’heure, je tiens surtout à ce que cette saison apporte des succès sportifs et à ce que le club continue de progresser. Quoi qu’il en soit, je continuerai à faire tout mon possible ces prochains mois pour y contribuer. »

« Menno a beaucoup apporté au club », déclare Lesley Bamberger, président du conseil de surveillance, au nom de celui-ci. « Il a aidé le club à traverser des périodes difficiles lorsqu’on lui a demandé d’assumer les fonctions de directeur général. Il a toujours fait preuve de loyauté envers l’Ajax. »

Prochains matchs TWE Eredivisie 08:30 AJX Regarder

« Il nous appartient, en tant que conseil de surveillance, de trouver un bon successeur, qui corresponde à la poursuite du développement du club. Nous avons convenu avec Menno qu’il veillerait avec nous à assurer une transition soignée, afin que le nouveau directeur général puisse travailler avec les autres membres de la direction à un avenir durable et couronné de succès pour le club », conclut Bamberger sur le site de l’Ajax.