L’Ajax affronte en Ligue Conférence une légion étrangère dirigée par un entraîneur très passionné

Cette semaine, l’Ajax poursuit la phase de ligue de la Ligue Conférence face au FC Midtylland, club danois qu’il affrontera lors de la troisième journée de la troisième compétition européenne. À quoi les Amstellodamois, qui ont fait le plein de confiance grâce à une victoire 2-0 contre l’Atalanta et jouent les premiers rôles en Vriendenloterij Eredivisie, peuvent-ils s’attendre face au leader relativement méconnu de la Superligaen danoise ? Voetbalzone se penche sur l’adversaire qui recevra jeudi la visite du club néerlandais.

Le parcours européen de Midtjylland a commencé de manière plutôt décevante. Le club n’a pris qu’un point face aux Albanais d’Egnatia (1-1), et les Belges de Saint-Trond ont récemment quitté la MCH Arena avec une victoire 2-1. Il attend donc toujours son premier succès en Ligue Conférence. En Superligaen, c’est une autre histoire. L’équipe de l’entraîneur Mike Tullberg caracole en tête du championnat danois avec 31 points en douze matches. Elle a jusqu’ici remporté neuf victoires sur la scène nationale. Le FC Copenhague, grand favori pour le titre, suit à cinq points du leader.

De nombreux joueurs de qualité perdus

Les bonnes performances de Midtjylland tiennent presque du petit miracle. L’été dernier, le club s’est en effet séparé de l’attaquant Franculino et de l’ailier Aral Simsir, vendus à Trabzonspor pour 35 millions d’euros. Le club danois a ainsi perdu plus de 30 buts et une série de passes décisives. Ses caisses ont également été renflouées par les ventes du défenseur central Han-beom Lee au Club Bruges (neuf millions d’euros) et du milieu de terrain Valdemar Byskov, qui marquait souvent, à l’AZ (six millions d’euros). Par ailleurs, l’ailier droit Dario Osorio est parti en prêt à Crystal Palace, qui pourra recruter définitivement le joueur chilien en Angleterre l’année prochaine pour 32 millions d’euros.

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Midtjylland a donc dû se tourner vers le marché des transferts pour compenser le départ de plusieurs joueurs clés. Dans cette optique, l’ancien défenseur de l’Ajax Rasmus Kristensen a été recruté à l’Eintracht Francfort pour six millions d’euros, et plus de sept millions d’euros ont été réservés à l’arrivée de l’ailier David Martínez, international vénézuélien sous contrat avec le Los Angeles FC. Le milieu de terrain Kjell Wätjen a quitté le Borussia Dortmund pour le leader danois, tandis que Nordin Bakker a décidé de quitter le sc Heerenveen pour tenter l’aventure à Midtjylland. La ligne d’attaque a été renforcée par Friday Etim, de retour après un passage réussi à Fredericia, et par Mileta Rajkovic, prêté par le Legia Varsovie.

Un entraîneur passionné

Les bonnes performances de Midtjylland sont en partie à mettre au crédit de l’ambitieux Tullberg. Âgé de seulement 40 ans, l’entraîneur originaire de Farum a connu une carrière de joueur modeste, achevée en 2011 au Rot-Weiss Oberhausen, en Allemagne. L’ancien attaquant s’est rapidement lancé dans le métier d’entraîneur et a rejoint le Borussia Dortmund en 2019. Il a dirigé l’équipe réserve et les moins de 19 ans avant d’assurer brièvement l’intérim à la tête de l’équipe première début 2025, en Bundesliga et en Ligue des champions. À la fin de la saison 2024/25, Tullberg a repris un rôle en retrait au BVB, avant d’être nommé quelques mois plus tard par les dirigeants de Midtjylland.

Avec Tullberg aux commandes, Midtjylland est longtemps resté dans la course au titre de champion du Danemark la saison dernière. C’est toutefois Aarhus GF qui a été sacré, même si l’équipe du jeune entraîneur a remporté la coupe nationale. En finale, le 14 mai, elle a battu le FC Copenhague, favori, 1-0, grâce au but décisif de Han-beom Lee à la 82e minute. Sur la scène européenne, Midtjylland a impressionné en terminant troisième de la phase de ligue de la Ligue Europa. Le parcours du club danois s’est arrêté en huitièmes de finale, Nottingham Forest s’étant montré trop fort sur les deux matches. Sa campagne européenne a néanmoins donné satisfaction.

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Tullberg est un entraîneur passionné et déterminé, dont l’enthousiasme dépasse parfois les bornes. Lors de la saison 2025/26, il a reçu pas moins de neuf cartons jaunes pour son comportement emporté au bord du terrain. Pendant les matches, Tullberg ne cesse de donner des consignes et d’encourager son équipe : il veut que ses joueurs évoluent avec agressivité et énergie, et exercent un pressing haut. Très dangereux en contre-attaque, Midtjylland doit toujours dominer sur le terrain et mettre immédiatement son adversaire sous pression. Cette approche comporte aussi des risques en cas de perte du ballon, car elle laisse souvent des espaces derrière la défense. Tullberg exige en tout cas de ses joueurs un dévouement et un engagement sans faille au quotidien.

Les liens entre les deux clubs

Midtjylland ne fait pas partie des plus grands noms du football européen. Fondé en 1999, le club a pourtant réussi à attirer Rafael van der Vaart en 2016, alors que sa carrière touchait à sa fin. Malgré les grandes attentes, cette aventure très commentée n’a pas été une franche réussite. Jess Thorup, entraîneur de l’époque, se plaignait régulièrement de la condition physique du Néerlandais expérimenté, qui n’a disputé que 20 matches au total. Lors de sa deuxième saison, Van der Vaart figurait rarement dans le groupe, et il a terminé l’exercice 2017/18 avec seulement six minutes de jeu, réparties sur deux entrées en cours de match. Midtjylland a été sacré champion, mais le milieu de terrain a vécu ce titre depuis les tribunes.

Malgré les déceptions sportives, le bref passage de Van der Vaart à la MCH Arena n’a pas été un échec total, soulignait le directeur technique Claus Steinlein auprès d’Ekstra Bladet. « Nous sommes toujours contents de lui. D’abord pour des raisons commerciales. Les ventes de maillots ont augmenté et l’intérêt des médias s’est aussi accru. De plus, Van der Vaart est un véritable mentor pour nos jeunes joueurs. Ils voient tous qu’en tant que joueur, il apporte quelque chose en plus sur le terrain », déclarait le dirigeant danois en août 2017.

Il existe d’ailleurs d’autres liens entre l’Ajax et Midtjylland. Viktor Fischer a passé quelque temps au centre de formation du club danois avant que les Amstellodamois ne le fassent venir aux Pays-Bas en 2011. Kristensen, aujourd’hui capitaine de l’équipe danoise, avait lui aussi quitté Midtjylland pour les Amstellodamois. Il n’a pas réussi à s’imposer définitivement, puis l’arrière droit a choisi le Red Bull Salzbourg en 2019. Kristensen n’a toutefois jamais regretté son choix de rejoindre l’Ajax. « J’ai tout donné pour l’Ajax et je suis toujours le club. La décision de quitter le FC Midtjylland pour l’Ajax a été la meilleure de ma vie », a récemment déclaré le défenseur à Ajax Life.

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Depuis quelques semaines, Midtjylland aligne un gardien néerlandais. Le titulaire Elías Ólafsson s’est blessé et Nordin Bakker a saisi à deux mains l’occasion qui se présentait à lui. L’ancien gardien d’Almere City FC et du sc Heerenveen compte désormais huit matches, dont le choc remporté 2-1 face au FC Copenhague. Il semble certain que Bakker sera titulaire jeudi lors de la venue de l’Ajax. « J’ai vraiment hâte d’y être. Je suis retourné aux Pays-Bas la semaine dernière, et ma famille et mes amis ne parlent que de ce match », a déclaré début octobre le joueur originaire de Hollande-Septentrionale à Bold.

Un jeune club

Midtjylland est un club sans grande histoire. L’adversaire européen de l’Ajax a vu le jour le 1er juillet 1999, à la suite de la fusion entre Ikast FS et Herning Fremad. L’objectif ultime de ses dirigeants ambitieux était de créer une place forte du football dans le Jutland central. Dans les premières années, les matches à domicile se disputaient à Ikast, avant le déménagement à Herning en 2004. Midtjylland s’est rapidement hissé parmi les meilleures équipes du Danemark et, après plusieurs deuxièmes places en Superligaen, a enfin décroché le titre en 2015. Une étape majeure pour un club qui n’existait alors que depuis seize ans. Midtjylland participe désormais régulièrement aux compétitions européennes et attire des joueurs venus de l’étranger. Son effectif actuel compte notamment des joueurs originaires du Nigeria, de Côte d’Ivoire, de Colombie, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Japon et d’Angleterre.

Les précédentes confrontations

Jeudi, l’Ajax n’affrontera Midtjylland que pour la troisième fois. Leurs deux précédentes confrontations remontent à la saison 2020/21. Le 3 novembre 2020, l’Ajax avait quitté le Danemark avec une victoire 2-1, grâce à des buts d’Antony dès la première minute et de Dusan Tadic. Quelques semaines plus tard, l’Ajax l’avait emporté sur un score plus convaincant : 3-1. Il avait toutefois fallu attendre la seconde période pour voir Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui et David Neres marquer. Awer Mabil avait sauvé l’honneur des visiteurs à la 80e minute. Midtjylland avait terminé à dix, Erik Sviatchenko ayant reçu un carton rouge dans le temps additionnel. Jeudi, le club scandinave aura une nouvelle occasion de battre l’Ajax pour la première fois de son histoire.

Composition probable du FC Midtjylland : Bakker ; Maxsø, Diao, Bech ; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak ; Emefile, Rajović.