L’Ajax et l’AS Monaco sont parvenus à un accord pour le prêt de Thilo Kehrer. Selon Algemeen Dagblad et De Telegraaf, l’international allemand aux 28 sélections s’envole encore mardi pour Amsterdam afin de finaliser son transfert à l’Ajax.

L’intérêt de l’Ajax pour Kehrer a été révélé mardi et, depuis, les choses sont allées vite. Le club amstellodamois semble désormais en mesure d’ajouter le défenseur expérimenté à son effectif à court terme.

Kehrer est prêté par Monaco pour une durée d’une saison. Aucun option d’achat n’a été incluse dans l’accord entre les deux clubs, ce qui signifie que le défenseur retournera en principe en France à l’issue de la saison.

L’Allemand est attendu à Amsterdam dès mardi après-midi. Il y discutera des derniers détails de son transfert avant de passer sa visite médicale à la Johan Cruijff ArenA.

Avec Kehrer, l’Ajax s’offre l’expérience recherchée pour l’axe de sa défense. L’entraîneur Míchel Sanchez souhaitait encore voir son effectif renforcé à ce poste avec un joueur apportant l’expérience nécessaire.

Un nouvel ailier gauche constitue désormais la principale priorité restante de l’Ajax. Le directeur technique Jordi Cruijff semble sur le point d’attirer Simon Adingra, de Sunderland, et le jeune Leo Salazar Hinojosa, d’Espanyol, pour ce poste.