L’Ajax a-t-il déjà quelqu’un en vue pour succéder à Menno Geelen ? « Ce nom circule beaucoup »

Le nom de Siem de Jong revient souvent à l'Ajax pour succéder à Menno Geelen, rapporte Mike Verweij pour De Telegraaf dans le podcast Kick-off.

Vendredi après-midi, Geelen a créé la surprise en annonçant soudainement son départ de l'Ajax. Le directeur général quittera ses fonctions à Amsterdam en avril 2027, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027.

Le conseil de surveillance de l'Ajax fera appel à un cabinet externe pour trouver un successeur à Geelen. La direction de l'Ajax compte sur l'arrivée d'un nouveau directeur général à la tête du club, à la Johan Cruyff Arena, avant le 1er avril de l'année prochaine.

Verweij sait toutefois que le nom de Siem de Jong revient aussi souvent à la Johan Cruyff Arena. « Mais je pense qu'ils vont d'abord miser sur un plus gros calibre. »

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Valentijn Driessen espère surtout que le nouveau directeur général s'entendra bien avec Jordi Cruyff. « Certes, Cruyff a un contrat de deux ans, mais le directeur général restera, espérons-le, un peu plus longtemps », conclut-il.

Siem de Jong a suivi un programme de formation à l'Ajax en 2023 et fait aujourd'hui partie de l'équipe du directeur technique Jordi Cruyff. Il sert aussi d'interlocuteur aux joueurs et aux entraîneurs.

En tant que joueur, il a porté 276 fois le maillot de l'Ajax. Il a inscrit 88 buts et délivré 52 passes décisives. Il a été sacré champion des Pays-Bas à quatre reprises.