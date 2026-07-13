L'Ajax a opposé une fin de non-recevoir à la première offre de l'Eintracht Francfort pour Anton Gaaei, selon De Telegraaf. Le quotidien néerlandais évoque une proposition légèrement supérieure à deux millions d'euros.

Le joueur s’est déjà mis d’accord avec Francfort pour un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2031, mais les deux clubs doivent encore s’entendre.

Pour l’instant, aucun accord n’est en vue. Selon ESPN, l’Ajax réclame entre 7,5 et 8,5 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

L’offre du club de Bundesliga est donc bien loin de ce montant. De Telegraaf écrit que l’Ajax « ne prend pas encore au sérieux l’intérêt allemand ».

Du point de vue de l’Ajax et de l’entraîneur Míchel, le latéral droit de 23 ans n’a pas l’obligation de partir cet été. Gaaei est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 à la Johan Cruijff ArenA.

Recruté il y a trois ans au Viborg FF pour 4,5 millions d’euros, le Danois a disputé 111 matchs sous le maillot ajacide, inscrivant sept buts et délivrant treize passes décisives.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à cinq millions d’euros.