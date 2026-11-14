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Chokri Chokrani, agent du Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite, a révélé la vérité sur son départ à la tête de l'Arabie saoudite au cours de la prochaine période.

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Certains rapports de presse avaient spéculé sur un départ de Donis du poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite au cours de la période à venir, et plus précisément avant le début de la Coupe d'Asie des nations 2027, l'Espagnol Roberto Martinez, ancien sélectionneur du Portugal, étant pressenti pour lui succéder.

L'agent de Donis a réagi à ces informations, dans des déclarations aux chaînes saoudiennes « Al-Arabiya », déclarant : « L'entraîneur et son staff technique sont heureux et ambitieux, et ils se concentrent entièrement sur leur travail avec la sélection saoudienne. »

Il a ajouté : « Une ambiance formidable règne au sein du groupe, il y a de l'enthousiasme et un engagement à atteindre les objectifs visés, et c'est là le cœur de l'attention de l'entraîneur et de son staff technique. »

Chokrani a confirmé les déclarations faites par Donis lui-même, lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire amicale contre la Corée du Sud sur le score de 3-2, hier vendredi, sur le stade Jassim bin Hamad dans la capitale qatarie Doha.

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Donis a déclaré après le match : « Vous savez que je suis quelqu'un de franc et que je transmets beaucoup de messages, je me sens faire partie de l'Arabie saoudite, et je ne suis pas un simple entraîneur ordinaire, même lorsque j'entraînais des clubs ici. »

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Il a ajouté : « Après le report de la Coupe d'Asie, j'ai informé mon staff technique que notre contrat prenait fin avant la nouvelle date du tournoi, puis certains ont fait circuler des noms de grands entraîneurs, et ce sont des rumeurs absolument inutiles. »

Il a poursuivi : « Même après mon retour de Djeddah, un ami grec à Neom m'a parlé de rumeurs sur mon limogeage après la Coupe du Golfe, et me voici aujourd'hui toujours en poste avec la sélection. »

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Il a continué : « Les rumeurs ne m'affectent pas personnellement, mais elles nuisent au vestiaire, et ceux qui nous entourent sont conscients de l'ampleur de notre travail, et ce qui se dit n'est pas juste pour nous. »

Il a enchaîné : « Le football saoudien possède une nouvelle génération qui a besoin d'une stratégie d'avenir claire, et même si je n'étais pas le sélectionneur à la tête de cette sélection, je resterai toujours le premier soutien de l'Arabie saoudite. »

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Il a conclu : « Le programme technique que j'ai présenté couvre l'étape allant jusqu'à la trêve de mars prochain pour y disputer des matches amicaux, cette période devant être suivie de la phase de préparation et de mise en place pour notre participation à la Concacaf. »

Ce n'était pas la première fois que Donis démentait les informations sur son départ de la sélection saoudienne, puisqu'il l'avait déjà fait quelques heures avant le match amical contre la Corée du Sud.

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Donis avait déclaré, dans des propos au journal saoudien « Al-Riyadiya », mercredi dernier : « Les rumeurs qui circulent de temps à autre au sujet de mon avenir professionnel avec la sélection saoudienne ne m'intéressent pas. »

Il a ajouté : « Ce qui m'importe actuellement, c'est de développer l'Arabie saoudite et de me concentrer sur le travail, j'ai suffisamment d'expérience pour gérer ce qui se dit autour de mon avenir professionnel, et je donnerai le meilleur de moi-même pour servir le football saoudien. »

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Il est à rappeler que Donis a pris en charge la sélection saoudienne en avril dernier, succédant à l'entraîneur français Hervé Renard, deux mois seulement avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, qu'elle a quittée dès le premier tour.

La sélection saoudienne a fait match nul lors du Mondial face à l'Uruguay 1-1 et au Cap-Vert sur un score vierge, tandis qu'elle s'est inclinée face à l'Espagne sur un score de quatre buts à zéro, terminant ainsi dernière du Groupe 8 avec seulement deux points.

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Malgré cela, l'entraîneur grec a réussi à mener l'Arabie saoudite vers le premier de ses titres depuis 23 ans, lorsqu'il a remporté avec elle la Coupe du Golfe arabe dans sa vingt-septième édition, « Khaliji 27 », en octobre dernier.

Donis a remporté le tournoi de la meilleure manière possible, la sélection saoudienne ayant réussi à s'imposer dans 4 matches sur 5, et à franchir le cinquième aux tirs au but, inscrivant 8 buts, sans que ses filets n'en encaissent aucun.

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De manière générale, la sélection saoudienne a disputé 12 matches sous la direction de Donis, aux niveaux officiel et amical, remportant 6 victoires, contre 4 matches nuls et deux défaites, inscrivant 16 buts, tandis que ses filets ont encaissé 9 buts.