Al-Ahli d'Arabie saoudite a reçu une réponse qui pourrait anéantir les espoirs de ses supporters de recruter l'Italien Antonio Conte, après que le nom de l'entraîneur chevronné a été associé à la direction de l'équipe au cours de la prochaine période, dans un contexte de pressions croissantes sur la direction pour procéder à un changement technique en raison du recul des résultats et des performances sous la houlette du Néerlandais Marino Pušić.

Conte figurait parmi les noms évoqués pour succéder à Pušić, aux côtés du Portugais Nuno Santo, la direction d'Al-Ahli s'orientant vers l'étude de ses options concernant l'avenir du staff technique. La position de l'entraîneur italien semble toutefois éloignée des aspirations du club pour le moment.

Dans ce contexte, Federico Pastorello, l'agent de Conte, a tranché la position de son client quant à la possibilité de prendre en charge Al-Ahli, affirmant qu'un transfert vers la Saudi Pro League au cours de la saison en cours ne fait pas partie de ses calculs.

Pastorello a déclaré, selon le journal saoudien « Al-Midan » : « L'option d'un transfert vers la Saudi Pro League cette saison n'est pas à l'ordre du jour. Cela pourrait être envisageable lors d'autres saisons, mais ce n'est pas parmi les options de Conte actuellement. »

L'agent de l'entraîneur italien a ajouté que son client dispose de plus d'une offre de clubs européens, mais qu'il n'a pas encore pris sa décision finale, ce qui renforce les probabilités de le voir rester sur le Vieux Continent au cours de la prochaine phase.

La crise d'Al-Ahli ne s'arrête pas au choix de l'entraîneur de remplacement, puisque la direction se heurte à un obstacle financier lié au contrat de Pušić : elle a besoin de réunir environ 7,5 millions d'euros, correspondant à la valeur des engagements restants de son contrat, en cas de décision de le limoger.

Ainsi, les chances d'Al-Ahli de recruter Conte au cours de la saison en cours paraissent faibles, que ce soit en raison de la position de l'entraîneur italien ou des complications financières entourant le dossier du limogeage de Pušić, alors que se poursuivent les pressions des supporters réclamant un changement de staff technique.