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Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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L'Afrique du Sud devance l'Égypte et la Tunisie dans un classement historique de la Coupe du monde

Tchéquie vs Afrique du Sud
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Les Garçons ont arraché un précieux match nul

Ce jeudi, l’équipe nationale sud-africaine est devenue la deuxième sélection africaine ayant obtenu le plus de tirs au but dans l’histoire de la Coupe du monde.

Les Sud-Africains ont égalisé 1-1 face à la République tchèque grâce à un penalty transformé par Tebohu Mokwena à la 83^e minute, lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe du monde 2026.

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Les « Bafana Bafana » totalisent désormais trois penalties dans l’histoire de leurs participations à la Coupe du monde, ce qui les place juste derrière le Ghana, leader africain avec six penalties, d’après les données du site français « stats foot ».

L’Égypte, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie suivent avec deux penalties chacun, tandis que l’Algérie n’en a obtenu qu’un seul.

Grâce à ce point, la sélection sud-africaine décroche son premier total dans le groupe, mais elle occupe toujours la dernière place au goal average derrière la République tchèque. Elle devra battre la Corée du Sud lors de la troisième journée pour entretenir ses espoirs de qualification.


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