La Fédération italienne de football a tranché sur l'identité du nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra pour la période à venir.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, Roberto Mancini, âgé de 61 ans, est sur le point de faire son retour à la tête de la sélection italienne, après avoir accepté de reprendre les commandes à la suite de l'échec des négociations avec Andrea Pirlo et Pep Guardiola.

La sélection italienne est à la recherche d'un nouveau sélectionneur depuis la démission de Gennaro Gattuso de son poste en avril dernier.

Fabrizio Romano a indiqué que Mancini, âgé de 61 ans, a accepté ce retour spectaculaire à la tête de la sélection de son pays, après que la Fédération italienne a rencontré plusieurs obstacles lors de sa quête d'un nouveau sélectionneur.

L'ancien entraîneur de Manchester City, sacré champion de Premier League, avait déjà dirigé la sélection italienne pendant 5 ans.

Mancini avait mené la sélection italienne au sacre à l'Euro 2020, après avoir battu l'Angleterre aux tirs au but lors d'une finale palpitante.





Après son départ du banc de la sélection italienne, Mancini avait pris en charge la sélection d'Arabie saoudite, puis le club d'Al-Sadd.

Mancini a quitté le banc du champion de la Qatar Stars League le mois dernier, ce qui a offert à la sélection italienne l'occasion d'agir pour l'engager.

La quête d'un successeur de Gattuso par la sélection italienne a connu un revirement soudain hier.

Giovanni Malagò, président de la Fédération italienne de football, a refusé de donner son feu vert à la nomination de Pirlo, après la révélation au grand jour de sa relation en tant qu'ambassadeur d'une marque appartenant à une société de paris russe.

Ce changement soudain de décision a entraîné la démission du directeur technique Paolo Maldini et du conseiller Leonardo, seulement 16 jours après leur prise de fonctions.

La sélection italienne n'est pas non plus parvenue à convaincre Pep Guardiola d'accepter la mission, après avoir mené des discussions avec lui la semaine dernière.