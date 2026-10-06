Il semble que les jours d'Endrick au Real Madrid soient désormais comptés : le jeune attaquant brésilien n'entre pas dans les plans de l'entraîneur José Mourinho, et il envisage déjà un nouveau prêt lors de l'ouverture du marché des transferts au mois de janvier prochain.

Bien qu'Endrick ait entamé la saison en souffrant d'une blessure, il n'a quasiment pas eu d'occasions depuis sa guérison : il n'a disputé que quatre minutes contre Elche jusqu'à présent cette saison, et l'attaquant privilégie un départ en raison du peu de temps de jeu dont il dispose, selon le quotidien catalan « Sport ».

Le joueur brésilien a rejoint le Real Madrid en provenance de Palmeiras à l'été 2024 pour 48 millions d'euros, et malgré son arrivée en tant que star prometteuse, il a éprouvé des difficultés à s'adapter réellement au club madrilène.

Après une bonne première saison sous la direction de Carlo Ancelotti — durant laquelle il a inscrit sept buts en 37 matches —, il a été prêté à l'Olympique Lyonnais au mois de janvier de cette année, car il n'entrait pas dans les plans de Xabi Alonso. Il a alors rejoint la France, où il a livré des performances remarquées et marqué huit buts en 21 matches.

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Après une période de six mois de belles prestations, le joueur est revenu au Real Madrid cet été, mais Mourinho ne le prend pas en compte : il se retrouve relégué dans la hiérarchie des options offensives, derrière Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Yan Diomande et même Carlos Espi.

De plus, la présence d'Arda Güler dans la ligne d'attaque réduit le temps de jeu dont dispose Endrick, et par conséquent, le joueur brésilien a décidé de partir à nouveau au mois de janvier à la recherche d'occasions de jouer et de minutes de temps de jeu.

Selon la radio « Cadena SER », sa prochaine destination pourrait être Aston Villa, dirigé par Unai Emery, le club anglais ayant manifesté son intérêt pour sa venue. Le joueur a par ailleurs suscité l'intérêt de clubs italiens comme la Roma et le Milan.



