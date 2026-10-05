Le journaliste italien Fabrizio Romano a dévoilé les derniers développements concernant l'avenir de plusieurs stars du Real Madrid, au premier rang desquelles Thibaut Courtois, Arda Güler et Endrick, dans un contexte où le club madrilène s'active pour conserver ses piliers et régler les dossiers liés à son effectif au cours de la période à venir.

Romano a affirmé que le Real Madrid avait déjà réglé le dossier de la prolongation du contrat d'Arda Güler, précisant que l'accord était désormais prêt et qu'il ne restait plus que les démarches officielles et l'annonce. Il a assuré que l'opération était « finalisée à 100 % », le club se tenant prêt à procéder à la cérémonie d'annonce et à la prise des photos officielles.

Concernant Courtois, Romano a expliqué que le gardien belge et le Real Madrid souhaitaient poursuivre leur collaboration, bien que son contrat actuel court jusqu'en juin 2027, soulignant que l'accord verbal entre les deux parties était désormais tout proche d'être finalisé.

Le journaliste italien a confirmé que Courtois resterait gardien du Real Madrid lors de la saison 2027-2028, ainsi que la saison suivante, le club étant sur le point d'apporter les dernières touches officielles à cette prolongation.

En revanche, l'avenir d'Endrick demeure plus incertain, bien qu'il soit lié par un contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2030, en raison de sa difficulté à obtenir un temps de jeu suffisant sous la direction de José Mourinho.

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Romano a précisé qu'Endrick avait reçu plusieurs offres de départ lors de la période de transferts estivale, parmi lesquelles un prêt à Aston Villa, à l'AS Rome et à Milan, ainsi qu'un intérêt de Liverpool, mais le Real Madrid a refusé toutes les options, qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un transfert définitif.

Romano a indiqué que l'avenir de l'attaquant brésilien se déciderait en grande partie en fonction de l'ampleur de son temps de jeu d'ici au mois de janvier prochain, expliquant que le joueur continuerait de travailler afin d'atteindre sa meilleure forme physique et de convaincre Mourinho de lui accorder davantage de chances avec l'équipe.