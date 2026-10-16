Le quotidien français "Le Monde" a révélé les détails d'un contrat signé en mai 2025 par Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), pour la location de bureaux dans la Trump Tower à New York, immeuble géré par la famille du président américain Donald Trump, et plus précisément par son fils Eric Trump, une opération qui soulève des questions sur la nature des liens entre les deux parties.

Selon le journal français, qui affirme avoir eu accès à des documents internes, la FIFA a négocié le versement de 4 millions de dollars, soit environ 3,57 millions d'euros, pour la location de bureaux d'une surface de 450 mètres carrés, pour une durée de 7 ans et 7 mois, au sein de cet immeuble de 58 étages appartenant à la famille Trump, sur la Cinquième Avenue à New York.

En réponse aux questions du "Monde", la FIFA a assuré que le montant du loyer correspondait aux prix du marché, tandis que le quotidien a souligné que l'immeuble était resté vide, estimant que cette opération constituait un indice supplémentaire des liens entre Infantino et Trump.

L'instance internationale a précisé que cette location de bureaux s'inscrivait dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde des clubs 2025 et, principalement, de la Coupe du monde 2026.

Mais le journal a relevé que l'accord n'avait été précédé ni d'un appel d'offres public ni d'une étude d'options alternatives, contrairement à la procédure suivie par la FIFA lors de l'installation de ses bureaux à Miami, dédiés à ses services juridiques.

Ce contrat, au sujet duquel la FIFA n'a fourni que des informations limitées, selon "Le Monde", y compris en interne, suscite des interrogations supplémentaires sur les circonstances de l'accord, alors que la Chambre des représentants des États-Unis mène une enquête sur les relations entre Infantino et le président américain Donald Trump.

En septembre dernier, le sénateur démocrate du Maryland Jamie Raskin, membre de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a appelé à l'audition du président de la FIFA, réclamant la remise de documents relatifs à ses relations avec la Maison Blanche et dénonçant ce qu'il a qualifié d'absence de coopération des deux parties dans ce dossier.