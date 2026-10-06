L’adversaire de l’Ajax, Getafe, va se renforcer avec un sextuple vainqueur de la Ligue des champions

Dani Carvajal devrait probablement vite faire son retour sur les terrains espagnols. Le latéral droit s’est retrouvé libre l’été dernier après la fin de son contrat au Real Madrid et n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Selon MARCA, cela devrait bientôt changer.

Le quotidien espagnol écrit mardi qu’il est en discussions avec Getafe. Ces derniers mois, Carvajal s’est entraîné individuellement et aurait bien réfléchi à son avenir.

Getafe recherche activement de l’expérience. Le club madrilène espère donc s’attacher les services du défenseur de 34 ans le plus rapidement possible.

L’opération doit encore se préciser et son principal obstacle reste le contrôle économique de LaLiga, puisque le salaire de Carvajal au Real Madrid était très élevé et que la limite de Getafe est minimale.

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Bien que Carvajal soit loin de toucher ce qu’il gagnait à Madrid, l’opération doit tout de même recevoir le feu vert de LaLiga.

Si Getafe parvient à faire signer Carvajal, il pourrait jouer plus tard cette année à la Johan Cruijff ArenA. Le match de Conference League contre l’Ajax est programmé le 17 décembre.

Carvajal a disputé au total plus de 450 matches avec l’équipe première du Real Madrid. Il a été sacré champion d’Espagne à quatre reprises et a soulevé la Ligue des champions à six reprises.