L'ADO La Haye espère s'attacher les services de l'attaquant du PSV, auteur de seize buts cette saison

Selon l'Eindhovens Dagblad, ADO Den Haag souhaite recruter Jesper Uneken pour l'Eredivisie. L'attaquant de 21 ans est autorisé à quitter le PSV dans le cadre d'un accord « peu contraignant ».

Sous contrat au Philips Stadion jusqu’en milieu d’année 2027, le jeune buteur quitte le champion en titre avec un bilan remarquable.

Il n’a disputé que deux minutes avec l’équipe première du PSV, inscrivant toutefois immédiatement un but lors de ses débuts contre l’AZ (victoire 5-1) en 2024.

Cette saison, il est prêté au RKC : en 38 matchs officiels, il a inscrit 16 buts et délivré 6 passes décisives.

L’ADO souhaite le recruter définitivement auprès du PSV à l’issue de l’exercice en cours. Selon Rik Elfrink, l’attaquant ne fait pas partie des plans futurs de Peter Bosz.

« On s’attend à ce que le PSV souhaite encore percevoir une somme modeste pour lui et convenir d’un pourcentage de revente avec son nouveau club. Si Uneken réalise de bonnes performances, le PSV pourra ensuite encaisser une somme supplémentaire pour lui », écrit Elfrink dans son article.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à environ 600 000 euros. Fils de l’ancien défenseur Peter Uneken, Jesper pourrait donc changer d’air dès cet été.