Vendredi soir, l'ADO Den Haag a fait un pas de géant vers le titre de champion de la Keuken Kampioen Divisie. Les joueurs de La Haye ont réussi à remonter un déficit de 0-2 pour s'imposer 4-2, tandis que le SC Cambuur s'est incliné lourdement face au VVV-Venlo : 3-0.

ADO Den Haag - Jong Ajax 4-2

Jong Ajax, dix-neuvième au classement, a parfaitement démarré le match à La Haye. L'équipe d'Óscar García a même pris une avance de 0-2 face au leader. Skye Vink a ouvert le score après un quart d'heure. Face au gardien de l'ADO, Kilian Nikiema, le jeune attaquant a gardé son sang-froid et a glissé le ballon dans le coin : 0-1.

Exactement quinze minutes plus tard, les espoirs d'Amsterdam ont de nouveau frappé : Abdellah Ouazane a lancé une contre-attaque, et Don O’Niel n'a pas manqué son coup : 0-2. Cette large avance a rapidement été réduite à néant par l'équipe locale.

Grâce à un tir de Daryl van Mieghem, le score était de 1-2 deux minutes plus tard, et le 2-2 est également tombé avant la pause. Sur un centre venu de la gauche, c'est Jinairo Johnson qui a marqué contre son camp.

Dès la reprise, l’ADO a pris l’avantage pour la première fois du match. Juho Kilo a magnifiquement profité d’une erreur de Tijn Peters. Dans le dernier quart d’heure, Steven van der Sloot a scellé le score final : 4-2.

VVV-Venlo - SC Cambuur 3-0

Sous la houlette de l'entraîneur sortant Henk de Jong, le SC Cambuur s'était déjà assuré la promotion, mais a vu ses chances de remporter le championnat s'amenuiser considérablement vendredi soir. Alors que l'ADO n'a pas commis d'erreur à domicile face au Jong Ajax, le Cambuur s'est incliné à Venlo.

Dean Zandbergen s'est imposé comme le grand homme de la soirée au stade De Koel. L'attaquant du VVV a marqué pour les Venlois dès le premier et le dernier quart d'heure, et dans les dernières minutes, il a même couronné sa performance par un triplé : 3-0. L'écart avec le leader ADO s'élargit ainsi à pas moins de sept points.

Almere City - TOP Oss 3-2

Almere City est toujours en lice pour une place en barrages et, grâce à une victoire 3-2 contre TOP Oss, les Flevolandais ont fait un pas dans la bonne direction vendredi soir. Grâce à des buts d'Emanuel Poku, Julian Rijkhoff et Olivier de Nijs, l'équipe de Jeroen Rijsdijk a pris une avance de 3-1. Le but de Mauresmo Hinoke, qui a réduit l'écart, est arrivé un peu trop tard.

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 0-3

Anthony van den Hurk a une nouvelle fois été l'homme de la fête au Roda JC, qui a finalement battu le FC Dordrecht 0-3. Avec des buts à la 19e et à la 24e minute, Van den Hurk a ouvert la voie aux joueurs de Kerkrade, qui, grâce à un but supplémentaire d'Iman Griffith, ont facilement triomphé face aux Schapenkoppen.

FC Eindhoven - De Graafschap 2-2

Une fin de match de folie à Eindhoven, où De Graafschap a perdu vendredi soir sa troisième place au profit de Willem II. Pendant 65 minutes, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans la « ville de la lumière », jusqu’à ce que Sven Simons, sur une passe de Tyrese Simons, ouvre le score. La fin de match a été riche en rebondissements. Kyano Kwint a égalisé à la 82e minute, mais à la 87e, le premier Simons a cru offrir la victoire au FC Eindhoven. Il n'en fut rien, car à la cinquième minute du temps additionnel, Kwint a sauvé un point pour les Superboeren.

MVV Maastricht - RKC Waalwijk 1-3

Le RKC Waalwijk a frappé fort à deux reprises en première mi-temps. Jesper Uneken a converti un penalty et Harrie Kuster a doublé l'avance. Les deux joueurs ont marqué pour le quatrième match consécutif. Le MVV s'est battu pour revenir au score et c'est Travis de Jong, prêté par le SC Paderborn, qui a trouvé le chemin des filets dans le coin gauche. Peu avant, l'entraîneur du MVV, Peter van den Berg, avait été renvoyé en tribune après avoir reçu deux cartons jaunes. Le RKC ne s'est pas laissé déstabiliser par le 1-2, Nazjir Held marquant le 1-3 à bout portant.

Willem II - Jong PSV 1-0

Thomas Verheydt a marqué sur un rebond, permettant à Willem II de mener 1-0 en moins de dix minutes. Le Jong PSV s'est montré supérieur pendant le reste de la première mi-temps et a manqué de chance lorsque Mounir El Allouchi a touché le poteau. Le match est resté passionnant et relativement équilibré après la pause, mais aucun but n'a été marqué. Une victoire de justesse donc pour Willem II à domicile.

Vitesse - FC Emmen 3-3

Pas moins de quatre buts ont été marqués en première mi-temps à Arnhem. Naoufal Bannis a ouvert le score dès la première minute et Alexander Büttner a converti un penalty peu après. Lukas Larsen a répliqué pour le FC Emmen en marquant de la tête sur un corner. Vitesse a repris son avance de deux buts grâce à Büttner, dont le tir puissant a rebondi sur le poteau avant de finir au fond des filets. Romano Postema a relancé le suspense peu après la reprise et Chiel Sunder a égalisé à la suite d'un cafouillage. Un match nul spectaculaire donc au Gelredome.

Jong AZ - Helmond Sport 2-0

Anthony Smits a ouvert le score pour le Jong AZ après une erreur de la défense de Helmond. En fin de première mi-temps, Bendegúz Kovács a porté le score à 2-0 pour les espoirs d'Alkmaar. Un coup dur pour Helmond Sport, qui a bien tenté de revenir au score en deuxième mi-temps, mais n'a pas réussi à rendre le match passionnant à Wijdewormer.