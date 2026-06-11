L'administration Trump défend les restrictions sur les visas et pointe la « plus grande menace » planant sur la Coupe du monde

Le ministre américain de la Sécurité intérieure, Marko Mullen, a défendu ce jeudi la décision de l’administration du président Donald Trump de refuser certains visas liés à la Coupe du monde 2026.

Selon l'agence Reuters, il a indiqué que l'administration avait échangé avec les responsables de la Fédération internationale de football (FIFA), tout en refusant de commenter des situations individuelles.

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Une faille de sécurité menace les joueurs argentins durant le tournoi.

Dans le même contexte, Kash Patel, directeur du Bureau fédéral d’enquête américain (FBI), a estimé que la mission d’assurer la sécurité de la Coupe du monde 2026 « pourrait être la plus importante de l’histoire du FBI, voire de l’histoire des États-Unis ».

Il a ajouté : « Dès ma première semaine au FBI, j’ai annoncé que nous devions nous préparer pour les Jeux olympiques, la Coupe du monde, les courses de Formule 1 et le Super Bowl. »

L’agence fédérale, principale responsable du renseignement intérieur américain, prépare ainsi le tournoi que les États-Unis organiseront conjointement avec le Canada et le Mexique, tout en s’appuyant sur les forces de l’ordre des États, des villes et des communes.

Elle est chargée de vérifier les antécédents de 300 000 personnes (joueurs, entraîneurs et membres du personnel), tandis que les forces de l’ordre des États et des collectivités locales assureront la sécurité hors des stades et mettront en œuvre des mesures anti-drones.

Pour M. Patel, les drones figurent parmi les menaces les plus redoutables qui planent sur la compétition. Afin d’y faire face, l’FBI a lancé en octobre 2025 un programme de formation spécialisé, dont 70 policiers locaux des villes hôtes américaines sont déjà sortis diplômés.