Le staff technique de la sélection argentine est sorti de son silence pour mettre un terme au flot de rumeurs et de théories du complot qui ont explosé après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne, dans une vague de suspicion qui a touché à tout, des expressions des visages des joueurs aux mots de Lionel Messi avant le match.

Roberto Fabian Ayala, adjoint de l'entraîneur Lionel Scaloni, a déclaré, dans des propos tranchants rapportés par le journal argentin « tycsports », que tout ce qui circule au sujet de l'existence d'éléments anormaux lors de la finale est totalement dénué de fondement.

Ayala a ajouté : « Ce sont des choses que nous entendons et nous nous disons : “ce n'est pas possible qu'ils disent cela”… parce que rien de tout cela ne s'est produit, bien au contraire. »

Les propos d'Ayala sont venus en réponse à une vague de théories qui se sont répandues avec force sur les réseaux sociaux depuis la défaite de l'Argentine 1-0 face à l'Espagne au MetLife Stadium dans le New Jersey. Ceux qui les colportaient affirmaient que les joueurs argentins étaient arrivés avec des visages renfrognés, qu'ils n'avaient cadré qu'un seul tir durant les 120 minutes, que Messi avait exhorté ses coéquipiers par la phrase « oublions tout » avant d'entrer sur le terrain, et qu'Enzo Fernandez avait reçu un carton jaune simplement pour avoir parlé.

Ayala n'a pas été le seul à critiquer ces questions, car il a été précédé par le sélectionneur Lionel Scaloni lui-même, qui a semblé en colère lorsqu'on l'a interrogé, alors qu'il quittait le complexe d'entraînement d'Ezeiza, sur l'existence d'un « désaccord interne » au sein de la sélection, déclarant : « Je n'en reviens pas de ce que vous me demandez, nous nous sommes éloignés du sujet, les gars. »

Avant son retour dans sa ville natale de Bujato, d'autres questions ont été posées à Ayala au sujet des théories en vogue sur Internet, en particulier concernant le discours de motivation de Messi et la performance de l'équipe. Il a répondu avec une fermeté catégorique malgré son ton amical : « Je ne suis pas les réseaux sociaux, je ne sais rien, je n'ai aucune idée de ce que vous racontez », dans un message clair visant à couper court à toute spéculation à la racine.

Ces déclarations interviennent à un moment où les supporters, et même certains journalistes sur les réseaux sociaux, s'emploient à transformer les intuitions et les suppositions en vérités absolues, sans avoir été présents dans le stade.

Le staff technique de l'Argentine assure que la seule vérité est connue de ceux qui ont foulé la pelouse du MetLife Stadium dimanche dernier : à savoir que l'Espagne a été la meilleure équipe et a remporté le titre.