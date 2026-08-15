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Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

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L'accord est conclu : Al-Ittihad lance l'aventure de Reijnders en Saudi Pro League

Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
Saudi Pro League
Manchester City
T. Reijnders
Arabie saoudite
Angleterre
Pays-Bas

Le milieu de terrain néerlandais sera la nouvelle recrue de la Roshn League.

Le club d'Al-Ittihad détiendra le mot de passe pour la première apparition du Néerlandais Tijjani Reijnders, milieu de terrain de Manchester City, dans le cadre des compétitions de la Roshn Saudi League.

Des rapports de presse avaient révélé qu'Al-Qadsiah était entré dans des négociations avancées avec Manchester City, en vue de recruter Reijnders lors de l'actuel mercato estival, pour un montant de 60 millions d'euros.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a affirmé que l'accord entre les deux clubs était d'ores et déjà conclu, et que Reijnders était devenu un joueur des rangs d'Al-Qadsiah de manière quasi officielle, après le règlement de tous les détails.

Le milieu de terrain néerlandais doit arriver en Arabie saoudite après-demain, lundi, pour finaliser son transfert vers le club d'Al-Qadsiah.

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Saudi Pro League
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
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Al Ittihad
ITT

Reijnders pourrait faire ses débuts avec Al-Qadsiah lors de la confrontation face à Al-Ittihad, vendredi prochain, dans la deuxième journée de la Roshn League, mais cette décision reviendra à l'entraîneur irlandais Brendan Rodgers.

Âgé de 28 ans, il avait rejoint Manchester City lors du dernier mercato estival, en provenance de l'AC Milan, disputant 50 matchs avec l'équipe, au cours desquels il a réussi à inscrire 7 buts et à en délivrer 8.

Il convient de rappeler qu'Al-Qadsiah s'emploie à renforcer solidement ses rangs pour la nouvelle saison, d'autant plus qu'il participera à la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois de son histoire.

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