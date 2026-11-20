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L’AC Milan a jeté son dévolu sur Virgil Van Dijk. Cet intérêt est réel et trouve aussi confirmation en Italie, selon les informations de Sportitalia. Le défenseur central de Liverpool et capitaine des Pays-Bas est une véritable cible pour l’été 2027, période à laquelle beaucoup de choses pourraient changer à l’AC Milan, surtout en défense.

Arrivé à Anfield en janvier 2018 en provenance de Southampton contre 75 millions de livres sterling, soit plus de 80 millions d’euros, l’ancien joueur de Groningen et du Celtic est considéré comme un joueur expérimenté, capable de faire franchir un cap à l’équipe, surtout en matière de leadership. Mais plusieurs conditions devront être réunies pour le voir à l’AC Milan.

La première est son départ de Liverpool, avec qui il a disputé jusqu’ici 386 matches et inscrit 36 buts, toutes compétitions confondues. Sa situation contractuelle est bien connue et fait l’objet de nombreux débats, au sein du club comme à l’extérieur : le contrat de van Dijk expire le 30 juin 2027 et il négocie une prolongation. À ce jour, il souhaite rester dans la ville des Beatles : « En ce moment, je me sens bien. Nous verrons ce qui se passera, je ne panique pas. Je veux continuer à faire ce que j’ai toujours fait », a déclaré le natif de Breda, né en 1991, depuis le rassemblement des Pays-Bas.

Liverpool n’a pas encore pris de décision. Les négociations se poursuivent et portent sur la durée du nouvel accord et le salaire. Les Reds proposent une prolongation d’un an, jusqu’en 2028, assortie d’une option pour une année supplémentaire. Ils sont prêts à offrir un salaire nettement inférieur à l’actuel, d’environ 21 millions de livres sterling brutes, soit plus de 13 millions d’euros nets après conversion.

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L’ancien leader de Southampton, selon la presse anglaise, réclame un contrat jusqu’en 2029 et n’est pas disposé à accepter une baisse trop importante de son salaire. Pour l’instant, l’AC Milan observe la situation. Le club a fait part de son intérêt à l’entourage du joueur, mais connaît les priorités du Néerlandais. Si aucun accord n’est trouvé avec Liverpool, il tentera sa chance et formulera une offre écrite. Même à 35 ans (36 l’été prochain), van Dijk peut être un atout : Cardinale, Ibrahimovic, peut-être le plus grand admirateur du numéro 4 des Reds, et Amorim en sont convaincus.

Van Dijk n’est pas la seule piste pour renforcer la défense. Une tentative sera faite en janvier pour Gonçalo Inacio, défenseur central portugais du Sporting Lisbonne, qui a ouvert la porte à une vente : le prix de départ serait d’environ 40 millions. Inacio a les mêmes agents qu’Amorim ; leurs relations avec l’AC Milan sont excellentes et les échanges assez réguliers.

De son côté, van Dijk évoque ainsi son avenir auprès de Sky Sport : « Si quelqu’un dit ou laisse entendre qu’il sait déjà ce que je ferai la saison prochaine, ce n’est pas vrai, car je n’en ai moi-même pas encore la moindre idée. Pour moi, l’important, c’est que je me sens bien et que j’ai encore de nombreuses années de carrière devant moi. Quoi qu’il arrive, mon parcours ici est incroyable. Je serai toujours reconnaissant envers Liverpool, qui a occupé une grande place dans ma vie pendant près de 10 ans. Nous verrons si mon contrat sera prolongé ; sinon, je ferai mes adieux cet été. »