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L’AC Milan a jeté son dévolu sur Virgil Van Dijk. Cet intérêt est réel et se confirme aussi en Italie, selon une information de Sportitalia. Le défenseur central de Liverpool et capitaine des Pays-Bas est une véritable cible pour l’été 2027, période à laquelle beaucoup de choses pourraient changer à l’AC Milan, surtout en défense.

Arrivé à Anfield en janvier 2018 en provenance de Southampton contre 75 millions de livres sterling, soit plus de 80 millions d’euros au taux de change, l’ancien joueur de Groningen et du Celtic est considéré comme un joueur d’expérience, capable de faire franchir un cap à l’équipe, notamment en matière de leadership. Mais plusieurs conditions devront être réunies pour le voir sous les couleurs de l’AC Milan.

La première est son départ de Liverpool, avec qui il a disputé jusqu’ici 386 matches et marqué 36 buts, toutes compétitions confondues. Sa situation contractuelle est bien connue et suscite de nombreux débats, au sein du club comme à l’extérieur : le contrat de van Dijk expire le 30 juin 2027 et il négocie une prolongation. À ce jour, il souhaite rester dans la ville des Beatles : « En ce moment, je me sens bien, a déclaré le natif de Breda, né en 1991, depuis le rassemblement des Pays-Bas. On verra ce qui se passe, je ne panique pas. Je veux continuer à faire ce que j’ai toujours fait. »

Liverpool n’a pas encore pris de décision. Les négociations se poursuivent et portent notamment sur la durée du nouvel accord et le salaire. Les Reds proposent une prolongation d’un an, jusqu’en 2028, assortie d’une option pour une année supplémentaire. Ils sont prêts à offrir un salaire nettement inférieur à l’actuel, qui s’élève à environ 21 millions de livres sterling bruts, soit plus de 13 millions d’euros nets au taux de change.

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L’ancien leader de Southampton, selon la presse anglaise, réclame un contrat jusqu’en 2029 et n’est pas disposé à accepter une baisse trop importante de son salaire. Pour l’heure, l’AC Milan observe la situation. Le club a fait part de son intérêt à l’entourage du joueur, mais connaît les priorités du Néerlandais. Si aucun accord n’est trouvé avec Liverpool, il tentera sa chance et formulera une offre écrite. Même à 35 ans (36 l’été prochain), van Dijk peut être un atout : Cardinale, Ibrahimovic, peut-être le plus grand admirateur du numéro 4 des Reds, et Amorim en sont convaincus.

La piste van Dijk n’est pas la seule envisagée pour renforcer la défense. En janvier, l’AC Milan tentera de recruter Gonçalo Inacio, défenseur central portugais du Sporting Lisbonne, qui s’est dit ouvert à un départ. Le prix de départ serait d’environ 40 millions. Inacio a les mêmes agents qu’Amorim ; leurs relations avec l’AC Milan sont excellentes et les échanges assez réguliers.