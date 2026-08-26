Tout indique de plus en plus que Rafael Leão va poursuivre sa carrière à Galatasaray. Selon Fabrizio Romano, le club turc se rapproche d’un accord avec l’AC Milan sur une indemnité de transfert de 45 millions d’euros.

« Galatasaray se rapproche d’un accord de club à club pour Rafael Leão, sur un transfert de 45 millions d’euros. Les détails sont actuellement en cours de discussion », écrit Romano mercredi soir sur X.

« Un accord sur les conditions personnelles est également encore nécessaire. Des discussions ont lieu à ce sujet avec son entourage. Galatasaray met tout en œuvre pour boucler l’opération. »

Leão évolue à Milan depuis l’été 2019. Le club l’avait alors recruté en provenance de Lille OSC contre une indemnité de transfert de 49,5 millions d’euros.

Depuis, le Portugais a disputé pas moins de 291 matches officiels sous les couleurs du club milanais. Il y a inscrit 80 buts et délivré 65 passes décisives.

Plus tôt cet été, Leão avait encore été annoncé du côté de Fenerbahçe, le rival de Galatasaray. Cela ne s’est finalement pas fait, et Galatasaray semble donc désormais en passe de rafler sa signature.

Lors des six derniers mois, Noa Lang faisait encore partie des ailiers gauches de Galatasaray. Le Néerlandais avait été prêté par Naples et est depuis retourné en Italie. En partie pour cette raison, Galatasaray recherche un nouvel ailier.