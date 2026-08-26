Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Sam Vreeswijk

Traduit par

L’AC Milan se rapproche d’un accord avec un cador turc pour le transfert de Rafael Leão

Mercato
R. Leao
Milan AC
Galatasaray

Tout indique de plus en plus que Rafael Leão va poursuivre sa carrière à Galatasaray. Selon Fabrizio Romano, le club turc se rapproche d’un accord avec l’AC Milan sur une indemnité de transfert de 45 millions d’euros.

« Galatasaray se rapproche d’un accord de club à club pour Rafael Leão, sur un transfert de 45 millions d’euros. Les détails sont actuellement en cours de discussion », écrit Romano mercredi soir sur X.

« Un accord sur les conditions personnelles est également encore nécessaire. Des discussions ont lieu à ce sujet avec son entourage. Galatasaray met tout en œuvre pour boucler l’opération. »

Leão évolue à Milan depuis l’été 2019. Le club l’avait alors recruté en provenance de Lille OSC contre une indemnité de transfert de 49,5 millions d’euros.

Depuis, le Portugais a disputé pas moins de 291 matches officiels sous les couleurs du club milanais. Il y a inscrit 80 buts et délivré 65 passes décisives.

Serie A
Milan AC crest
Milan AC
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Super Lig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Goztepe crest
Goztepe
GOZ

Plus tôt cet été, Leão avait encore été annoncé du côté de Fenerbahçe, le rival de Galatasaray. Cela ne s’est finalement pas fait, et Galatasaray semble donc désormais en passe de rafler sa signature.

Lors des six derniers mois, Noa Lang faisait encore partie des ailiers gauches de Galatasaray. Le Néerlandais avait été prêté par Naples et est depuis retourné en Italie. En partie pour cette raison, Galatasaray recherche un nouvel ailier.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google