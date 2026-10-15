L’AC Milan s’impose avec autorité grâce à un triplé du grand espoir Alphadjo Cissè

L’AC Milan a signé jeudi une victoire convaincante face au Red Bull Salzbourg en Ligue Europa. En Autriche, les Rossoneri se sont imposés 0-4. Alphadjo Cissè, grand espoir de 19 ans, a inscrit un triplé, tandis que Gonçalo Ramos a lui aussi marqué. Ce sont les premiers points du Milan, battu par Benfica (0-2) lors de la première journée. Salzbourg, qui avait alors battu le Levski Sofia (0-1), compte également trois points.

L’entraîneur milanais Rúben Amorim n’a pas aligné son équipe type à Salzbourg : Ramos, Christian Pulisic, Luka Modric, Diego Moreira et Pervis Estupiñán ont notamment débuté sur le banc. Adrien Rabiot était, lui, titulaire et aurait pu donner l’avantage au Milan dès les premières minutes, mais sa reprise de volée a heurté son coéquipier Francesco Camarda.

Le Milan a poursuivi sur sa très bonne lancée et a fini par être récompensé de ses efforts. Après un échange de passes, Omari Hutchinson a adressé un centre tendu vers le second poteau, où Cissè a pris de vitesse son adversaire direct avant de marquer de la tête avec un rebond : 0-1.

Le Milan a continué à bien jouer en première période et aurait dû doubler la mise lorsque Hutchinson s’est retrouvé face à un but presque vide sur un ballon repoussé après une tentative de Ruben Loftus-Cheek. Le gardien Christian Zawieschitzky n’était plus en mesure d’intervenir, mais le défenseur Kevin Boma a sauvé son équipe devant la ligne d’un réflexe félin.

Le 0-2, qui semblait presque inévitable, est finalement arrivé peu après. Rabiot a adressé une superbe passe en profondeur à Davide Bartesaghi, qui a réussi au prix d’un ultime effort à garder le ballon en jeu au second poteau et à trouver Cisse, totalement démarqué. L’Italien, qui était encore tout près de rejoindre le PSV en début d’année, n’a eu qu’à pousser le ballon au fond.

La seconde période avait à peine commencé depuis cinq minutes que Cissè avait déjà signé son triplé. Loftus-Cheek a lancé Rabiot au bon moment, puis l’international français a délivré un centre tendu à Cissè, une nouvelle fois parfaitement placé : 0-3.

À vingt minutes de la fin, la situation s’est encore aggravée pour Salzbourg. Ardon Jashari a récupéré le ballon après une relance catastrophique de l’équipe locale et a servi le remplaçant Ramos, qui a marqué à son tour : 0-4.

Le Milan a toutefois terminé la rencontre à dix. Filippo Terracciano a stoppé une contre-attaque de manière irrégulière et a été sanctionné d’un carton rouge.







