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L'AC Milan a montré du caractère jeudi soir. Menés 2-0 sur le terrain de l'Olympiakos en Ligue Europa, les Italiens ont renversé la situation en seconde période pour s'imposer 4-2. Cette victoire était nécessaire : même avec ces trois points, Milan n'est pour l'instant que 21e. L'Olympiakos occupe une belle septième place.

Milan a concédé l'ouverture du score de manière particulièrement malheureuse au Pirée. Le gardien Mike Maignan a plongé pour repousser une tête sur corner, mais le ballon a fini au fond des filets après l'avoir touché : 1-0.

Juste après la pause, l'équipe à domicile a même pris deux buts d'avance. Remo Freuler a parfaitement lancé Jota Silva en profondeur. Face à Maignan, celui-ci a gardé son calme et a expédié le ballon au fond des filets.

La réponse de Milan est arrivée un peu moins de dix minutes plus tard. Omari Hutchinson a repiqué dans l'axe depuis le côté droit avant de décocher une frappe du gauche d'une précision parfaite.

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Hutchinson a également joué un rôle crucial sur l'égalisation à la 63e minute. Le centre de l'Anglais a trouvé la tête d'Alphadjo Cissè au second poteau. Celui-ci a marqué d'une tête au premier poteau.

Hutchinson s'est imposé comme l'homme du match, puisqu'il a aussi délivré la passe décisive sur le but du 2-3 grâce à un centre parfaitement ajusté. Cette fois, il a servi Christian Pulisic, auteur d'une superbe reprise de volée.

Milan a ensuite eu de nombreuses occasions d'inscrire un quatrième but face à des Grecs sonnés, mais a inutilement entretenu le suspense avant de se mettre définitivement à l'abri à la 95e minute. Diego Moreira a conclu une contre-attaque : 2-4.