L’AC Milan blinde sa pépite Cisse : non à Brighton, une prolongation de contrat prête

Le Milan veut sécuriser l’avenir d’Alphadjo Cisse : le club milanais a déjà refusé une offre verbale de Brighton pour le joueur né en 2006 et travaille à finaliser sa prolongation jusqu’en 2030, avec une revalorisation de son contrat.

LES SOLLICITATIONS DES CLUBS EUROPÉENS ET LA PROLONGATION : La véritable révélation du Milan a couronné son début de saison tonitruant par une convocation en équipe d’Italie A de Roberto Mancini : il compte pour l’instant 8 buts en 12 matches toutes compétitions confondues, entre la Serie A et la Ligue Europa. Des chiffres qui ont évidemment suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens, comme l’explique Matteo Moretto dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano. Le club milanais entend refuser toutes les offres et prolonger le contrat du joueur de 20 ans.

NON À L’OFFRE DE BRIGHTON : Le Milan a dit non aux propositions verbales de plusieurs clubs, surtout de Premier League, dont Brighton, deuxième du classement derrière Arsenal et véritable surprise de ce début de saison en Angleterre. Une prolongation se profile pour le jeune espoir de l’équipe d’Italie, que le duo Furlani-Moncada a su arracher au PSV, qui avait pratiquement bouclé son arrivée.

LE PROJET : Lorsque le Milan s’est manifesté, le joueur n’a pas hésité et a refusé le club néerlandais. Le projet sportif, qui consistait à le prêter à Catanzaro, a également été déterminant pour lui : son parcours a été le bon et les résultats sont aujourd’hui visibles. Le Milan l’a recruté pour 8 millions d’euros, après avoir tenté de le faire venir de la Primavera de Vérone les années précédentes. À l’époque, alors que Cisse n’avait pas encore fait ses débuts en équipe première, Setti réclamait entre 4 et 5 millions.